Secondo una sentenza pronunciata dal Tribunale arbitrale dello sport (TAS), le nazionali russe di hockey su ghiaccio dovrebbero essere nuovamente autorizzate a partecipare ai tornei internazionali. A causa della guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina, in violazione del diritto internazionale, sette Paesi partecipanti ai Campionati mondiali - Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Lettonia, Repubblica Ceca e Austria - hanno già dichiarato che non affronteranno la Russia ai Campionati mondiali di hockey su ghiaccio del 2027.

«In Russia, l'hockey su ghiaccio non è uno sport come gli altri: il Cremlino lo utilizza come strumento del proprio “soft power” e della propria propaganda. Se le squadre russe torneranno a partecipare ai Campionati mondiali, il regime disporrà di una vetrina internazionale per dare un'impressione di normalità e minimizzare la gravità della guerra di aggressione condotta contro l'Ucraina. La Federazione svizzera di hockey su ghiaccio dovrebbe quindi unirsi al boicottaggio degli altri Paesi, tanto più che rappresenta una nazione che, in quanto Stato depositario delle Convenzioni di Ginevra, ha una responsabilità particolare in materia di diritto internazionale umanitario», spiega Nanina Graf, slavista e membro del comitato direttivo di LIBERECO.