LIBERECO chiede alla Svizzera di boicottare la Russia ai Mondiali
«In Russia, l'hockey su ghiaccio non è uno sport come gli altri: il Cremlino lo utilizza come strumento del proprio “soft power” e della propria propaganda». Già raccolte 5'500 firme
BERNA - L'organizzazione per la difesa dei diritti umani LIBERECO invita la Federazione svizzera di hockey su ghiaccio a boicottare la Russia in occasione dei Campionati mondiali di hockey su ghiaccio del 2027.
Con una lettera aperta e una petizione online, l'organizzazione svizzera per la difesa dei diritti umani LIBERECO invita la Svizzera a boicottare la Russia in occasione dei Campionati mondiali di hockey su ghiaccio, in programma nel 2027 in Germania. La petizione ha già raccolto 5'500 firme. Parallelamente, LIBERECO si rivolge direttamente, attraverso una lettera aperta, a Marc Lüthi, presidente della Federazione svizzera di hockey su ghiaccio.
Secondo una sentenza pronunciata dal Tribunale arbitrale dello sport (TAS), le nazionali russe di hockey su ghiaccio dovrebbero essere nuovamente autorizzate a partecipare ai tornei internazionali. A causa della guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina, in violazione del diritto internazionale, sette Paesi partecipanti ai Campionati mondiali - Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Lettonia, Repubblica Ceca e Austria - hanno già dichiarato che non affronteranno la Russia ai Campionati mondiali di hockey su ghiaccio del 2027.
«In Russia, l'hockey su ghiaccio non è uno sport come gli altri: il Cremlino lo utilizza come strumento del proprio “soft power” e della propria propaganda. Se le squadre russe torneranno a partecipare ai Campionati mondiali, il regime disporrà di una vetrina internazionale per dare un'impressione di normalità e minimizzare la gravità della guerra di aggressione condotta contro l'Ucraina. La Federazione svizzera di hockey su ghiaccio dovrebbe quindi unirsi al boicottaggio degli altri Paesi, tanto più che rappresenta una nazione che, in quanto Stato depositario delle Convenzioni di Ginevra, ha una responsabilità particolare in materia di diritto internazionale umanitario», spiega Nanina Graf, slavista e membro del comitato direttivo di LIBERECO.
Per queste ragioni, il governo canadese ha dichiarato che non rilascerà visti d'ingresso ai partecipanti russi ai Campionati mondiali juniores di hockey su ghiaccio, che si terranno nel dicembre 2026. La Federazione svizzera di hockey su ghiaccio ha successivamente annunciato che non disputerà alcuna partita contro la Russia durante questo torneo.
«Abbiamo preso atto con interesse di questa coraggiosa presa di posizione della Federazione svizzera di hockey su ghiaccio. Ora dovrebbe aderire senza indugio al boicottaggio della Russia in occasione dei Campionati mondiali di hockey su ghiaccio del 2027. Non bisogna offrire al criminale di guerra Putin e al suo regime la possibilità di banalizzare la guerra contro l'Ucraina attraverso lo sport», chiede Lars Bünger, presidente di LIBERECO.
«Finché la Russia continuerà a condurre la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina, contraria al diritto internazionale, la Federazione svizzera di hockey su ghiaccio, in quanto associazione sportiva della società civile, potrebbe prendere una posizione chiara attraverso un boicottaggio. Ciò permetterebbe anche di lanciare un forte segnale di solidarietà nei confronti degli atleti ucraini, le cui piste di ghiaccio vengono bombardate dalla Russia e che perdono la vita al fronte».