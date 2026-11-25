«Mitell deve mettere da parte la frustrazione, Steinmann vive al telefono»
Da Chris McSorley una carezza a Mitell e Steinmann
«Quando sei ai playoff, nessuno si ricorda quello che hai combinato a ottobre e novembre»
Da Chris McSorley una carezza a Mitell e Steinmann
«Quando sei ai playoff, nessuno si ricorda quello che hai combinato a ottobre e novembre»
LUGANO - Negli ultimi venticinque anni, parlando di hockey svizzero, Chris McSorley è stato proprietario di un club, azionista, General Manager, direttore sportivo e allenatore. Quanti dunque, come lui, possono raccontare una situazione da punti di vista diversi? La situazione in questione è il tornado che si è abbattuto sul Lugano, lasciando dietro di sé infortunati a non finire.
Come ci si comporta? Come se ne esce?
«C’è poco da fare, a dire il vero - ci ha raccontato proprio McSorley, che sulla panchina bianconera è stato seduto nella stagione 2021/22 e fino a ottobre in quella successiva - La società, Steinmann, Mitell, i tifosi… tutti devono avere pazienza».
Dario Simion, Jesper Peltonen, Alessio Bertaggia, Calvin Thürkauf, Enzo Guebey, Lassi Thomson, Jere Innala e Daniel Olsson, solo per parlare di quelli che non sono disponibili oggi: in bianconero non sono stati fortunati.
«È qualcosa di pazzo».
Mitell ha un suo modo di giocare. Con tanti infortunati dovrebbe rivederlo?
«Deve mettere da parte la frustrazione e cercare di far rendere al massimo i giocatori sui quali può contare. E può farlo solo rimanendo positivo e credibile. Anche davanti a situazioni evidentemente svantaggiose. Deve pensare a un allenamento alla volta, a una partita alla volta, e far passare il messaggio giusto. Ma la sua posizione non è per nulla facile, credetemi. In questo momento, per trovare soluzioni, sta infatti di sicuro lavorando 24 ore al giorno. Ci sono passato anche io, è tremendo: vai a casa e, affranto, scuoti la testa».
La società lo sostiene.
«E fa bene. Ma quella sensazione la stanno provando un po’ tutti a Lugano. Janick, di certo, che vive al telefono cercando il modo di mantenere la squadra competitiva e che ho sentito quando si è concretizzata la trattativa per Maurer. A Sierre, d’altronde, eravamo debitori al Lugano: lo scorso anno con Patry e Lee ci hanno aiutato a vincere il campionato. Sotto pressione, alla Cornèr Arena sono però anche i giocatori ancora integri, che sono costretti a stare sul ghiaccio molti più minuti di quanto erano abituati. E poi i dottori, fisioterapisti… è difficile insomma. Se c’è un aspetto positivo in tutto ciò è che, quando sei ai playoff, nessuno si ricorda quello che hai combinato a ottobre e novembre. Quindi, l’obiettivo è quello di essere al meglio ad aprile. Il resto conta poco».