La società lo sostiene.

«E fa bene. Ma quella sensazione la stanno provando un po’ tutti a Lugano. Janick, di certo, che vive al telefono cercando il modo di mantenere la squadra competitiva e che ho sentito quando si è concretizzata la trattativa per Maurer. A Sierre, d’altronde, eravamo debitori al Lugano: lo scorso anno con Patry e Lee ci hanno aiutato a vincere il campionato. Sotto pressione, alla Cornèr Arena sono però anche i giocatori ancora integri, che sono costretti a stare sul ghiaccio molti più minuti di quanto erano abituati. E poi i dottori, fisioterapisti… è difficile insomma. Se c’è un aspetto positivo in tutto ciò è che, quando sei ai playoff, nessuno si ricorda quello che hai combinato a ottobre e novembre. Quindi, l’obiettivo è quello di essere al meglio ad aprile. Il resto conta poco».