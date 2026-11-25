Grazie a una guida accorta e una strategia a due soste, Roberto e Simone sono riusciti a blindare la propria posizione in classifica: l’affidabilità della vettura ha poi permesso di concludere la gara senza accusare problemi tecnici, al sesto posto assoluto del quarto raggruppamento e primo di classe.

Con la 300 km di Vallelunga si conclude una stagione da incorniciare per il duo padre-figlio, che grazie alle 5 vittorie si aggiudicano il titolo della classe J2-B.