Vittoria e titolo per il "duo Barin"
Nella 300 KM di Vallelunga la compagine ticinese ha raccolto la vittoria di classe, ipotecando il titolo di categoria J2-B
Nella 300 KM di Vallelunga la compagine ticinese ha raccolto la vittoria di classe, ipotecando il titolo di categoria J2-B
CAMPAGNANO DI ROMA - Nell’autodromo Piero Taruffi di Vallelunga è andato in scena l’ultimo atto della stagione 2026 valido per il Campionato Italiano Velocità in Circuito Auto Storiche. Una vera gara endurance di 73 giri, al posto della consueta mini-endurance, ha messo alla prova equipaggi e vetture tra duelli ravvicinati, cambi di condizioni meteo e strategie di gara.
Il duo padre-figlio, di Morbio Inferiore, si sono divisi una Porsche 944 Turbo del 1987 e con la scuderia Fredelu Racing hanno ben lavorato in termini di messa a punto, riuscendo a issarsi in qualifica al sesto posto assoluto del raggruppamento e primo di classe.
Grazie a una guida accorta e una strategia a due soste, Roberto e Simone sono riusciti a blindare la propria posizione in classifica: l’affidabilità della vettura ha poi permesso di concludere la gara senza accusare problemi tecnici, al sesto posto assoluto del quarto raggruppamento e primo di classe.
Con la 300 km di Vallelunga si conclude una stagione da incorniciare per il duo padre-figlio, che grazie alle 5 vittorie si aggiudicano il titolo della classe J2-B.
Ora una lunga pausa, in attesa dell’inizio della stagione 2027 sul circuito del Mugello (3-4 aprile).