Serata europea positiva per le italiane
A San Siro l'Inter ha sconfitto 2-0 lo Stoccarda, mentre la Roma ha strappato un ottimo 2-2 al Parco dei Principi. Sorprendente ko del Bayern
A San Siro l'Inter ha sconfitto 2-0 lo Stoccarda, mentre la Roma ha strappato un ottimo 2-2 al Parco dei Principi. Sorprendente ko del Bayern
|1
|Josep Martínez
|31
|Yann Aurel Bisseck
|25
|Manuel Akanji
|95
|Alessandro Bastoni 41'
|99
|Djed Spence
|23
|Nicolo Barella 86'
|8
|Petar Sucic
|22
|Henrikh Mkhitaryan 69'
|30
|Carlos Augusto
|94
|Francesco Pio Esposito 86'
|9
|Marcus Thuram 69'
|45
|Leonardo Bovo
|11
|Luis Henrique Tomaz de Lima
|6
|John Stones
|53
|Matteo Lavelli
|10
|Lautaro Martinez 69'
|28
|Benjamin Pavard
|32
|Federico Dimarco 41'
|5
|Aleksandar Stankovic 86'
|17
|Andy Diouf 86'
|12
|Raffaele Di Gennaro
|49
|Ivan Provedel
|21
|Curtis Jones 69'
|Dennis Seimen
|41
|71' Finn Jeltsch
|29
|Julian Chabot
|24
|Ramon Hendriks
|3
|63' Josha Vagnoman
|4
|71' Nikolas Nartey
|28
|Yanik Spalt
|47
|Maximilian Mittelstaedt
|7
|84' Bilal El Khannouss
|11
|Ermedin Demirovic
|9
|64' Chris Fuehrich
|10
|84' Tiago Tomas
|8
|Grischa Proemel
|21
|64' Deniz Undav
|26
|Atakan Karazor
|16
|63' Jamie Leweling
|18
|71' Angelo Stiller
|6
|Lorenz Assignon
|22
|Fabian Bredlow
|1
|71' Luca Jaquez
|14
|Dzenan Pejcinovic
|17
|Ameen Al-Dakhil
|2
|Leo Sauer
|44
|39
|Matvey Safonov
|2
|Achraf Hakimi
|6
|Illia Zabarnyi
|51
|Willian Pacho
|25
|Nuno Mendes 59'
|87
|Joao Neves 79'
|17
|Vitor Machado Ferreira
|8
|Fabian Ruiz
|11
|Maghnes Akliouche 79'
|9
|Ferran Torres 59'
|24
|Senny Mayulu 67'
|27
|Pedro Fernandez
|22
|Mika Godts 67'
|21
|Lucas Hernandez 79'
|12
|Lucas Digne
|90
|Arthur Bar
|33
|Warren Zaire-Emery 59'
|5
|Marquinhos
|47
|Quentin Ndjantou 79'
|30
|Lucas Chevalier
|42
|David Boly
|4
|Beraldo
|10
|Ousmane Dembele 59'
|Mile Svilar
|99
|67' Gianluca Mancini
|23
|Evan N'Dicka
|5
|Mario Hermoso
|22
|Wesley Vinicius Franca Lima
|43
|Marten de Roon
|15
|63' Manu Kone
|17
|67' Nahuel Molina
|20
|Niccolo Pisilli
|61
|63' Santiago Castro
|9
|83' Matias Soule
|18
|63' Paulo Dybala
|21
|Konstantinos Koulierakis
|3
|Leonardo Balerdi
|26
|83' Emanuele Lulli
|77
|Pierluigi Gollini
|95
|67' Donyell Malen
|14
|Rodrigo Mora
|86
|63' Bryan Cristante
|4
|67' Daniele Ghilardi
|87
|Giorgio De Marzi
|70
MILANO - Terza vittoria consecutiva senza subire gol in Champions League per l'Inter di Akanji, che a San Siro ha superato lo Stoccarda per 2-0. A piegare la resistenza dei tedeschi nella ripresa ci hanno pensato Sucic su rigore e il neoentrato Lautaro Martínez.
Altra grande prestazione della Roma, che al Parco dei Principi ha fermato sul 2-2 i campioni in carica del PSG. All'iniziale vantaggio giallorosso firmato da Hermoso hanno risposto Zabarnyi e Dembélé, quest'ultimo su rigore. Sempre dagli undici metri, il solito Malen ha regalato ai suoi un meritato pareggio. Nonostante le buone prestazioni contro Real, United e PSG, che però hanno fruttato un solo punto, la formazione di Gasperini resta per il momento fuori dalle prime 24 posizioni, quelle che garantiscono l'accesso alla fase successiva della competizione.
Sorprendente battuta d'arresto per il Bayern Monaco, sconfitto per 2-1 a Lille. Il vantaggio firmato da Upamecano ha soltanto illuso i bavaresi, che hanno poi subito la rimonta dei francesi, concretizzatasi tra il 62' e il 65' con la rete di Ueda e l'autogol di Pavlovic.
Da segnalare anche i successi dell'Atlético Madrid per 2-0 sui Viking (reti di Sørloth e Álvarez), del Liverpool per 3-0 sul campo del Bruges di Yann Sommer (doppietta di Isak e gol di Wirtz), del Fenerbahce in trasferta contro lo Shakhtar per 1-0 (gol di Muriqi), oltre che il 2-2 del Manchester United a Lisbona contro lo Sporting (doppiette di Luis Suarez e Bruno Fernandes).
Nelle partite delle 18.45, vittoria agevole per il Barcellona che, pur privo di Yamal, si è imposto per 4-1 a Baku contro il Sabah grazie alla doppietta di Gordon e alle reti di Adeyemi e Gabriel Jesus. Successo esterno anche per il Villarreal, che ha battuto per 1-0 lo Slavia Praga (decisivo Buchanan).
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Real Madrid
|5
|15
|5
|0
|0
|18
|8
|10
|2
|Paris Saint Germain
|4
|12
|4
|0
|0
|20
|5
|15
|3
|Como
|5
|12
|4
|0
|1
|20
|6
|14
|4
|Barcelona
|5
|12
|4
|0
|1
|18
|7
|11
|5
|Real Betis
|5
|12
|4
|0
|1
|10
|6
|4
|6
|Arsenal FC
|5
|11
|3
|2
|0
|9
|4
|5
|7
|Manchester City
|5
|10
|3
|1
|1
|14
|9
|5
|8
|Borussia Dortmund
|5
|10
|3
|1
|1
|8
|6
|2
|9
|Aston Villa
|5
|9
|3
|0
|2
|12
|7
|5
|10
|Liverpool FC
|4
|9
|3
|0
|1
|14
|10
|4
|11
|Club Brugge
|4
|9
|3
|0
|1
|11
|7
|4
|12
|Sporting CP
|4
|9
|3
|0
|1
|8
|4
|4
|13
|Galatasaray
|5
|9
|3
|0
|2
|9
|9
|0
|14
|Bayern Monaco
|4
|8
|2
|2
|0
|12
|5
|7
|15
|Vfb Stuttgart
|4
|7
|2
|1
|1
|7
|4
|3
|16
|Bodoe/Glimt
|5
|7
|2
|1
|2
|5
|9
|-4
|17
|Inter
|4
|6
|2
|0
|2
|8
|6
|2
|18
|LASK
|5
|6
|2
|0
|3
|10
|10
|0
|19
|Manchester United
|4
|6
|2
|0
|2
|8
|8
|0
|20
|FC Porto
|5
|6
|2
|0
|3
|7
|7
|0
|21
|Rb Leipzig
|5
|6
|2
|0
|3
|8
|12
|-4
|22
|Villarreal CF
|5
|6
|2
|0
|3
|9
|14
|-5
|23
|Fenerbahce Istanbul
|4
|5
|1
|2
|1
|6
|11
|-5
|24
|Roma
|4
|4
|1
|1
|2
|10
|8
|2
|25
|Shakhtar Donetsk
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|4
|0
|26
|Viking
|4
|4
|1
|1
|2
|9
|10
|-1
|27
|Atletico Madrid
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|28
|Napoli
|5
|4
|1
|1
|3
|8
|13
|-5
|29
|PSV Eindhoven
|5
|4
|1
|1
|3
|4
|9
|-5
|30
|Aek Athens
|5
|3
|1
|0
|4
|5
|12
|-7
|31
|Feyenoord Rotterdam
|5
|3
|1
|0
|4
|4
|12
|-8
|32
|Sabah FK
|5
|3
|1
|0
|4
|5
|14
|-9
|33
|Lens
|5
|3
|1
|0
|4
|5
|19
|-14
|34
|Slavia Prague
|5
|1
|0
|1
|4
|5
|10
|-5
|35
|Lille
|4
|1
|0
|1
|3
|4
|10
|-6
|36
|Slovan Bratislava
|5
|0
|0
|0
|5
|1
|19
|-18