Sorprendente battuta d'arresto per il Bayern Monaco, sconfitto per 2-1 a Lille. Il vantaggio firmato da Upamecano ha soltanto illuso i bavaresi, che hanno poi subito la rimonta dei francesi, concretizzatasi tra il 62' e il 65' con la rete di Ueda e l'autogol di Pavlovic.

Da segnalare anche i successi dell'Atlético Madrid per 2-0 sui Viking (reti di Sørloth e Álvarez), del Liverpool per 3-0 sul campo del Bruges di Yann Sommer (doppietta di Isak e gol di Wirtz), del Fenerbahce in trasferta contro lo Shakhtar per 1-0 (gol di Muriqi), oltre che il 2-2 del Manchester United a Lisbona contro lo Sporting (doppiette di Luis Suarez e Bruno Fernandes).