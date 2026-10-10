Hai una camera libera? Questi giovani talenti cercano un tetto nel locarnese

LOCARNESE - Hai una camera libera e ti piacerebbe ospitare un giovane cantante proveniente dalla Svizzera o dall'estero? Il Concorso Internazionale di Canto Ruggero Leoncavallo lancia un appello agli abitanti del Locarnese: si cercano famiglie e privati cittadini disposti ad accogliere gratuitamente i concorrenti che parteciperanno alle semifinali, in programma a Brissago il 21 e 22 novembre 2026.