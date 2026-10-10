Hai una camera libera? Questi giovani talenti cercano un tetto nel locarnese
Il Concorso Internazionale di Canto Ruggero Leoncavallo cerca famiglie e privati disposti a ospitare gratuitamente i partecipanti a Brissago il 21 e 22 novembre.
LOCARNESE - Hai una camera libera e ti piacerebbe ospitare un giovane cantante proveniente dalla Svizzera o dall'estero? Il Concorso Internazionale di Canto Ruggero Leoncavallo lancia un appello agli abitanti del Locarnese: si cercano famiglie e privati cittadini disposti ad accogliere gratuitamente i concorrenti che parteciperanno alle semifinali, in programma a Brissago il 21 e 22 novembre 2026.
L'invito è rivolto in particolare agli abitanti di Brissago, Ronco sopra Ascona, Ascona, Locarno, Losone, Solduno e Arcegno. Basta avere una camera da mettere a disposizione per una o più notti durante il periodo del concorso.
La manifestazione, promossa dall'Associazione Amici del Museo Ruggero Leoncavallo e dalla Fondazione Ruggero Leoncavallo, è dedicata a giovani cantanti lirici di età compresa tra i 18 e i 35 anni. L'obiettivo è valorizzare nuovi talenti internazionali, nel nome del compositore profondamente legato a Brissago.
Un piccolo gesto che può fare la differenza. Offrire ospitalità significa aiutare concretamente i concorrenti a partecipare alla manifestazione, ma anche avere l'occasione di conoscere giovani artisti, scoprire le loro storie e vivere da vicino l'atmosfera del concorso.
Vuoi dare una mano? Chi desidera mettere a disposizione una camera o ricevere maggiori informazioni può contattare gli organizzatori scrivendo a cristiana.perlini@gmail.com.