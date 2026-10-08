Mbappé si rilassa in Svizzera
Kylian Mbappé ha condiviso scatti privati dalla Svizzera centrale: dall'escursionismo alla crioterapia fino alla vasca idromassaggio con vista.
Kylian Mbappé ha condiviso scatti privati dalla Svizzera centrale: dall'escursionismo alla crioterapia fino alla vasca idromassaggio con vista.
OBBÜRGEN - Kylian Mbappé sembra aver apprezzato il soggiorno in Svizzera. Dopo le immagini del suo giro in bicicletta nelle zone attorno al Lago dei Quattro Cantoni, il 27enne ha infatti condiviso con i suoi follower altri momenti del viaggio.
Negli scatti, la stella del Real Madrid passeggia nel bosco e si mostra in accappatoio in quello che dovrebbe essere il Bürgenstock Resort. Alcuni video documentano anche una sessione di crioterapia, con Mbappé nella camera del freddo con un berretto di lana. Nelle immagini pubblicate dal calciatore non compare Ester Exposito, che negli ultimi giorni ha a sua volta condiviso foto dallo stesso hotel.
Altre fotografie mostrano paesaggi montani che fanno pensare alla zona di Muotathal e Bisisthal, nel Canton Svitto, anche se Mbappé non ha indicato con precisione i luoghi visitati.
Nel resoconto social torna anche il giro in bicicletta che aveva già attirato l'attenzione. Mbappé è salito in sella nonostante un infortunio al ginocchio, aggiungendo poi al suo post sulla permanenza in Svizzera soltanto un'emoji di meditazione.