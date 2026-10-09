È stato il settembre più caldo di sempre a sud delle Alpi

Le temperature medie giornaliere sono rimaste quasi sempre sopra la norma, sia in valle sia in montagna, tranne tra il 9 e il 10 settembre, quando alcune stazioni hanno mostrato lievi anomalie negative comunque inferiori a 1 °C. Nei giorni più caldi di inizio mese, l’anomalia positiva ha toccato anche i 4-7 °C oltre la media 1991-2020.

Il clima eccezionalmente mite ha favorito il susseguirsi di nuovi primati. In passato, solo una volta era stata registrata una giornata di settembre con una media superiore a 25 °C (il 7 settembre 1929 con 25,1 °C). Quest’anno, l’8 settembre a Lugano si sono misurati 25,3 °C mentre il 6 settembre a Locarno Monti si è toccata quota 25,5 °C: si tratta dei valori mensili più alti registrati dal principio delle osservazioni. Anche Acquarossa/Comprovasco (22,8 °C), Stabio (23,8 °C l’8 settembre) e diverse altre stazioni hanno fatto segnare i loro record mensili.