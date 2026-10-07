«Hanno sbagliato tutti»

«Per Ronaldo, per tutto quello che ha fatto in carriera, ho un rispetto assoluto - è intervenuto Arno Rossini - In questo caso si è però superato il limite».

Ha dunque sbagliato Cristiano?

«Lui è così. È sportivamente egoista e anche grazie a ciò è diventato il campione che tutti conosciamo. Ha sbagliato a lasciare il ritiro? Certamente, come ha però sbagliato pure la Federazione. Io ci vedo un concorso di colpe: chi avrebbe dovuto parlare è stato zitto, chi avrebbe dovuto prendere delle decisioni non l’ha fatto, e così si è arrivati a una situazione francamente poco bella. Hanno gestito tutto da criminali».