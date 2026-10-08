«El Niño continuerà a intensificarsi. Il picco? A dicembre»

Secondo il bollettino stagionale sul clima pubblicato mensilmente dall'Omm, le temperature superficiali del mare nel Pacifico tropicale centrale e orientale dovrebbero raggiungere «livelli record nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, riflettendo l'intensificazione dell'episodio di El Niño». Si prevede che il fenomeno determini temperature superiori alla media in gran parte del globo e modifichi i regimi delle precipitazioni, aumentando così il rischio di siccità e inondazioni in diverse regioni.

«El Niño è ormai consolidato e si sta intensificando rapidamente. Secondo le previsioni dell'Omm, la probabilità che persista fino a febbraio 2027 è prossima al 100%, il che potrebbe renderlo uno degli episodi più intensi almeno dal 1950», ha dichiarato la segretaria generale Celeste Saulo, citata in un comunicato. Tale stima deriva da un consenso tra tredici centri nazionali e internazionali, basato sullo scambio in tempo reale di dati provenienti da boe oceanografiche, satelliti e radiosonde, sotto il coordinamento dell'Omm.