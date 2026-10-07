Sì, loro avranno dieci settimane di vacanza
Datori di lavoro e sindacato hanno concluso una nuova convenzione per sei anni, con più vacanze per gli apprendisti e una maggiore protezione contro la canicola.
VAUD - La nuova convenzione collettiva di lavoro (CCT) dell'edilizia vodese vuole rendere le professioni del settore più attrattive per i giovani, migliorando al contempo la protezione degli operai contro il caldo. Concluso tra i datori di lavoro e il sindacato Unia, l'accordo è previsto per sei anni.
Di fronte a una diminuzione del 40% dei nuovi contratti di apprendistato in dieci anni, le parti sociali puntano in particolare su un aumento delle vacanze. Gli apprendisti potranno beneficiare di dieci settimane nel primo anno, contro cinque in precedenza. Questo numero diminuirà poi progressivamente nel corso della formazione, spiega Unia in un comunicato lunedì.
Il dispositivo, già scelto in quasi la metà dei nuovi contratti secondo le parti sociali, deve diventare il riferimento. Sono inoltre previste misure di mentoring, corsi complementari e strumenti che utilizzano l'intelligenza artificiale per accompagnare gli apprendisti.
I cantieri potranno fermarsi già a 33°C
La CCT rafforza anche le misure contro le forti ondate di calore. Quando la temperatura raggiunge i 33°C all'ombra e non è possibile organizzare il lavoro per mantenere gli operai al fresco, le aziende potranno interrompere i lavori e ottenere un'indennità per le ore perse.
Questo meccanismo si basa sul Fondo salute e sicurezza delle istituzioni vodesi dell'edilizia. Nel 2026, quest'ultimo ha versato più di 1,1 milioni di franchi di indennità a oltre 4000 lavoratori.
Datori di lavoro e sindacato chiedono ora alle autorità di andare oltre. Desiderano in particolare una presa a carico delle ore perse per i lavoratori temporanei, una maggiore flessibilità per iniziare i cantieri prima durante i periodi di canicola e la soppressione delle penalità legate ai ritardi provocati dalle ondate di calore estreme.