«Un'altra volpe nel pollaio»

I Verdi chiamano quindi in causa anche gli altri membri dell'Esecutivo: «Dovremmo poter contare sui colleghi di governo, qualora dovesse “deragliare”, ma visto che sono loro ad aver messo “la volpe nel pollaio” ... non possiamo che essere preoccupati».

Il partito contesta inoltre la lettura della decisione fornita dal Consiglio di Stato, che secondo il comunicato avrebbe voluto privilegiare «una certa stabilità». Considerando che il Dipartimento del Territorio «sembrava interessare anche a Gobbi e De Rosa» e i «lunghi tempi di discussione», per i Verdi «più che continuità» il mancato rimpasto suggerisce che i consiglieri di Stato «non siano riusciti a mettersi d'accordo».