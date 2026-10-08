«Lei piange e gli chiede di fermarsi, ma lui non le dà retta»

La credibilità della vittima

Akbas si è poi soffermato su un elemento che, a suo giudizio, rafforza la credibilità della vittima. Se avesse voluto mentire, «non avrebbe ammesso che il rapporto era iniziato consenziente e che solo dopo avrebbe cercato di fermarlo. Questo dimostra che la vittima è credibile».

Una perizia medica ha inoltre rilevato che la donna soffre di un disturbo post-traumatico, accompagnato da forti turbamenti emotivi e sensazioni di soffocamento. «Non ci sono elementi che portano a pensare a una denuncia menzognera. Da nessuna parte emerge che la vittima è una ragazza vendicativa».