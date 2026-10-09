È il giorno del Nobel per la pace: 287 candidati in corsa

Secondo diversi esperti, quest'anno il Comitato potrebbe orientarsi verso candidati meno controversi, privilegiando il ruolo della cooperazione internazionale e dell'assistenza umanitaria. «Credo che il mondo debba soprattutto ricordare quanto sia importante che collaboriamo», ha dichiarato Haakon Gjerløw, direttore dell'Istituto di ricerca sulla pace di Oslo (Prio). I numerosi conflitti in corso, ha sottolineato, rendono particolarmente evidenti le conseguenze della guerra e ciò che si perde quando viene meno la cooperazione tra i Paesi.

Tra i possibili vincitori vengono citate organizzazioni impegnate nella tutela dei bambini, come Save the Children, e le Emergency Response Rooms in Sudan. Queste ultime sono reti locali di volontari che, dall'inizio della guerra, organizzano aiuti umanitari distribuendo generi alimentari, garantendo assistenza medica e predisponendo rifugi di emergenza.