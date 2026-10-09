È il giorno del Nobel per la pace: 287 candidati in corsa
Alle 11 sarà annunciato il vincitore. Trump è tra i papabili, ma le organizzazioni umanitarie sono le favorite
OSLO - Chi riceverà il Premio Nobel per la Pace 2026? La risposta arriverà oggi, venerdì 9 ottobre, alle 11, quando il Comitato norvegese del Nobel annuncerà il nome del vincitore o dei vincitori. Quest'anno sono 287 le candidature presentate per il prestigioso riconoscimento: 208 persone e 79 organizzazioni.
Tra i possibili candidati figura nuovamente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che in passato ha più volte espresso il desiderio di ottenere il premio. Le sue possibilità di vittoria sono tuttavia considerate scarse. Lo scorso anno il riconoscimento era stato assegnato alla leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado, che aveva dedicato il premio a Trump, donandogli anche la propria medaglia. Un gesto simbolico, dal momento che le regole del Nobel non consentono di trasferire ufficialmente il riconoscimento a un'altra persona.
Secondo diversi esperti, quest'anno il Comitato potrebbe orientarsi verso candidati meno controversi, privilegiando il ruolo della cooperazione internazionale e dell'assistenza umanitaria. «Credo che il mondo debba soprattutto ricordare quanto sia importante che collaboriamo», ha dichiarato Haakon Gjerløw, direttore dell'Istituto di ricerca sulla pace di Oslo (Prio). I numerosi conflitti in corso, ha sottolineato, rendono particolarmente evidenti le conseguenze della guerra e ciò che si perde quando viene meno la cooperazione tra i Paesi.
Tra i possibili vincitori vengono citate organizzazioni impegnate nella tutela dei bambini, come Save the Children, e le Emergency Response Rooms in Sudan. Queste ultime sono reti locali di volontari che, dall'inizio della guerra, organizzano aiuti umanitari distribuendo generi alimentari, garantendo assistenza medica e predisponendo rifugi di emergenza.
Il Premio Nobel per la Pace è accompagnato quest'anno da una dotazione di dodici milioni di corone svedesi, un milione in più rispetto al 2025, equivalenti a poco più di un milione di euro. Da lunedì sono già stati annunciati i vincitori dei Nobel per la Medicina, la Fisica, la Chimica e la Letteratura. Tra i tre laureati per la Medicina figurano i ricercatori tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel, mentre il riconoscimento letterario è stato attribuito alla canadese Anne Carson.
La stagione dei Nobel si concluderà lunedì prossimo con l'annuncio del Premio della Banca nazionale svedese per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel, tradizionalmente associato agli altri riconoscimenti pur non essendo previsto dal testamento del fondatore. La cerimonia di consegna di tutti i premi si terrà il 10 dicembre, anniversario della morte di Alfred Nobel. Il Premio per la Pace sarà l'unico a essere consegnato a Oslo anziché a Stoccolma, secondo una tradizione che risale alla prima assegnazione dei Nobel nel 1901.