CASLANO
Caslano, traffico paralizzato: incidente coinvolge un motociclista
La viabilità locale subisce pesanti rallentamenti dopo un sinistro registrato in prima serata.
Lettore Tio.ch
Fonte red
Caslano, traffico paralizzato: incidente coinvolge un motociclista
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Caslano, traffico paralizzato: incidente coinvolge un motociclista
La viabilità locale subisce pesanti rallentamenti dopo un sinistro registrato in prima serata.
Caslano, traffico paralizzato: incidente coinvolge un motociclista
La viabilità locale subisce pesanti rallentamenti dopo un sinistro registrato in prima serata.
CASLANO - Traffico in tilt nel tardo pomeriggio di oggi a Caslano, lungo via Colombera, la strada che collega il paese a Ponte Tresa.
Stando alla testimonianza di un lettore, nell’incidente è rimasto coinvolto un motociclista.
La circolazione nella zona risulta fortemente perturbata.
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