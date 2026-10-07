«Villa Sassa sarà un quattro stelle superior e il Principe Leopoldo punterà alla stella Michelin»

Quale sarà il vostro posizionamento sul mercato?

«Kurhaus Cademario è la montagna, è il Malcantone, è un quattro stelle superior wellness con una clientela svizzero-tedesca e tedesca principalmente. Villa Sassa è invece il più grande, con 120-130 camere. Ha una clientela business ed è più legato alla città e alle famiglie. Villa Principe Leopoldo è un cinque stelle, con un ambiente molto più elegante e con un ristorante che punterà a recuperare la stella Michelin che è stata persa».