Piero Marchesi è consigliere di Stato

Torniamo però al presente. Il subingresso di Piero Marchesi a Palazzo delle Orsoline arriva a una settimana di distanza dall'uscita di scena di Claudio Zali, dimissionario dopo il caos ─ politico e non ─ che lo ha travolto durante la scorsa estate. L'ex consigliere nazionale ─ ed ex presidente dei democentristi ticinesi ─ aveva immediatamente rotto ogni indugio, annunciando di voler accettare l'incarico poche ore dopo l'annuncio delle dimissioni dell'ex direttore del Dipartimento del territorio.

Da sempre critico nei confronti di quello che lui stesso ha definito, a più riprese, il governo "del Mulino Bianco", il neo consigliere di Stato aveva già a suo tempo assicurato «concretezza, impegno e piena disponibilità al lavoro» nonostante il tempo a disposizione prima della fine della legislatura sia limitato. Ad aprile, i ticinesi saranno infatti chiamati alle urne per eleggere il prossimo governo e il prossimo Gran Consiglio.