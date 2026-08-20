Marchesi lascia il volante a Chiesa

LUGANO - Sarà Marco Chiesa ad assumere, ad interim, la presidenza dell'UDC ticinese. La decisione è stata presa nel corso della riunione della Direttiva democentrista di ieri, durante la quale Piero Marchesi ─ che il prossimo ottobre entrerà in Consiglio di Stato ─ ha comunicato l'intenzione di lasciare la carica ricoperta per oltre un decennio.