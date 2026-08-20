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Marchesi lascia il volante a Chiesa
Il già presidente del partito nazionale guiderà l'UDC Ticino fino a dopo le prossime elezioni federali
Ti-Press
Fonte UDC
Marchesi lascia il volante a Chiesa
Il già presidente del partito nazionale guiderà l'UDC Ticino fino a dopo le prossime elezioni federali
LUGANO - Sarà Marco Chiesa ad assumere, ad interim, la presidenza dell'UDC ticinese. La decisione è stata presa nel corso della riunione della Direttiva democentrista di ieri, durante la quale Piero Marchesi ─ che il prossimo ottobre entrerà in Consiglio di Stato ─ ha comunicato l'intenzione di lasciare la carica ricoperta per oltre un decennio.
Chiesa, già presidente dell'UDC nazionale, guiderà l’UDC Ticino fino a dopo le prossime elezioni federali e la sua nomina formale, si legge in una nota odierna, avverrà in occasione del prossimo Congresso straordinario.
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