Un avviso di pagamento da Pedemontana? Occhio alla possibile truffa

COMO - La cifra non è elevata, il messaggio appare plausibile, e poi c'è quel link che rimanda a un sito che sembra proprio quello di Pedemontana. «Servizi Pedaggio non pagato, importo 6,95 euro. Paga entro 24h per evitare multe». Questo è il messaggio che sta circolando in queste ore e che potrebbe essere arrivato anche a qualche conducente ticinese, che si è trovato a transitare sull'autostrada senza caselli che attraversa le province di Como e Varese.