Paolo Lunardi alla guida del Sud-Est asiatico per Svizzera Turismo
Dal 1° febbraio 2027 il locarnese dirigerà da Singapore le attività dell'organizzazione in cinque mercati della regione.
ZURIGO - Dal Giappone al Sud-Est asiatico. Paolo Lunardi, originario del Locarnese e attuale responsabile del mercato giapponese di Svizzera Turismo (ST), dal 1° febbraio 2027 dirigerà la succursale dell'organizzazione a Singapore. Sarà responsabile dei mercati di Singapore, Thailandia, Indonesia, Malesia e Filippine.
Lunardi succederà a Batiste Pilet, passato alla guida del mercato francese. Avrà sede a Singapore, dove coordinerà direttamente tre collaboratori. La squadra di ST nel Sud-Est asiatico conta complessivamente nove persone: le altre sei lavorano negli uffici di Bangkok, Kuala Lumpur, Jakarta e Manila.
La nomina arriva in una fase che Svizzera Turismo definisce impegnativa per la regione. Dopo la forte crescita successiva alle restrizioni legate al Covid, i cinque mercati hanno raggiunto nel 2023 un picco di 753'767 pernottamenti in Svizzera. La domanda è poi diminuita e nel 2025 il settore alberghiero elvetico ha registrato complessivamente circa 675'000 pernottamenti di ospiti provenienti da Singapore, Thailandia, Malesia, Indonesia e Filippine. Secondo ST, nel 2026 anche il conflitto con l'Iran ha lasciato la sua impronta sull'andamento della domanda. I dati citati provengono dalla Statistica della ricettività turistica dell'Ufficio federale di statistica.
Diplomato alla Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo di Bellinzona, Lunardi ha trascorso l'intera carriera nel settore turistico. Il suo percorso professionale è iniziato nel 2009 con uno stage presso Svizzera Turismo a New York. Dopo un'esperienza a Ticino Turismo è tornato a ST nella succursale di Roma, per poi trascorrere diversi anni presso Zurigo Turismo. In seguito ha lavorato nuovamente per ST a New York e Dubai e, dal 2023, è responsabile di mercato in Giappone. Nel corso della carriera si è occupato di marketing, relazioni con i media, social media e rapporti con gli operatori del settore dei viaggi.
«Trovo affascinante la commercializzazione della Svizzera in cinque paesi diversi con culture diverse», spiega Lunardi a proposito del trasferimento da Tokyo a Singapore. «Anche l'ambiente di lavoro molto internazionale mi attrae. Condizioni ottimali per mettere a frutto le conoscenze e le esperienze che ho acquisito nel corso degli anni».
Simon Bosshart, Head of Markets East di Svizzera Turismo e membro della direzione, sottolinea l'obiettivo di «continuare a coltivare e orientare con cura la domanda proveniente dal Sud-Est asiatico». E aggiunge: «Con Paolo abbiamo potuto ingaggiare un manager turistico esperto, che sarà vicino ai partner e al settore turistico locale e potrà così accompagnare in modo ottimale i diversi sviluppi nei singoli mercati».
Svizzera Turismo ha intanto avviato la ricerca di un successore di Lunardi alla guida del mercato giapponese.