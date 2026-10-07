Paolo Lunardi alla guida del Sud-Est asiatico per Svizzera Turismo

La nomina arriva in una fase che Svizzera Turismo definisce impegnativa per la regione. Dopo la forte crescita successiva alle restrizioni legate al Covid, i cinque mercati hanno raggiunto nel 2023 un picco di 753'767 pernottamenti in Svizzera. La domanda è poi diminuita e nel 2025 il settore alberghiero elvetico ha registrato complessivamente circa 675'000 pernottamenti di ospiti provenienti da Singapore, Thailandia, Malesia, Indonesia e Filippine. Secondo ST, nel 2026 anche il conflitto con l'Iran ha lasciato la sua impronta sull'andamento della domanda. I dati citati provengono dalla Statistica della ricettività turistica dell'Ufficio federale di statistica.

Diplomato alla Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo di Bellinzona, Lunardi ha trascorso l'intera carriera nel settore turistico. Il suo percorso professionale è iniziato nel 2009 con uno stage presso Svizzera Turismo a New York. Dopo un'esperienza a Ticino Turismo è tornato a ST nella succursale di Roma, per poi trascorrere diversi anni presso Zurigo Turismo. In seguito ha lavorato nuovamente per ST a New York e Dubai e, dal 2023, è responsabile di mercato in Giappone. Nel corso della carriera si è occupato di marketing, relazioni con i media, social media e rapporti con gli operatori del settore dei viaggi.