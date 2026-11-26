LEVENTINA
Veicolo in fiamme sull'A2
Il tratto autostradale tra la galleria del Piottino e Quinto è stato temporaneamente chiuso
Veicolo in fiamme sull'A2
Lettore Tio.ch
Fonte red
Veicolo in fiamme sull'A2
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Veicolo in fiamme sull'A2
Il tratto autostradale tra la galleria del Piottino e Quinto è stato temporaneamente chiuso
Veicolo in fiamme sull'A2
Il tratto autostradale tra la galleria del Piottino e Quinto è stato temporaneamente chiuso
QUINTO - Disagi al traffico, questa mattina, sull'A2 in Leventina a causa di un veicolo in fiamme.
Secondo quanto riferito, il sinistro si è verificato attorno alle 7 sulla corsia in direzione nord, tra la galleria del Piottino e Quinto. Il tratto stradale è stato temporaneamente chiuso.
Seguono aggiornamenti.
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