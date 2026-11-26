Degrado e parcheggi selvaggi. Ancora
Residenti esasperati chiedono interventi più incisivi per garantire pulizia e sicurezza. Il Municipio agisce, ma la questione dei posteggi resta irrisolta.
Residenti esasperati chiedono interventi più incisivi per garantire pulizia e sicurezza. Il Municipio agisce, ma la questione dei posteggi resta irrisolta.
BELLINZONA - Era il 2021 quando il tormento di una bellinzonese, dovuto ai disagi alla viabilità pedonale in un tratto di via San Gottardo, trovava sfogo su Ticinonline. All'allora recente arrivo di un fruttivendolo al civico 52 sembrava infatti corrispondere un aumento della sosta selvaggia sul marciapiede antistante l'attività commerciale. Una situazione che, denunciava la donna, rendeva «difficile e pericoloso» il transito dei pedoni.
Contattata, la polizia confermava le irregolarità, dicendosi tuttavia incapace di porvi rimedio in maniera definitiva. Dopo diversi interventi, la risposta era stata, in sintesi: «Non possiamo "piantonare" il luogo. Non v'è soluzione».
Dopo quasi sei anni...
E la soluzione, a quanto pare, fino a un mese fa non era stata ancora trovata. Nonostante fossero trascorsi ormai quasi sei anni. Lo dimostra la petizione firmata da alcuni residenti - poco più di una decina - che ha denunciato una situazione di degrado e disagio non più soltanto in via San Gottardo, ma anche nella limitrofa via Paradiso, attribuita alle attività commerciali presenti nella zona (non più solo al fruttivendolo). Le segnalazioni inoltrate agli uffici comunali nel corso degli anni, sottolineano i firmatari, non hanno infatti prodotto miglioramenti significativi.
Tra i problemi segnalati figura innanzitutto il degrado urbano diffuso, con frigoriferi e congelatori collocati all'esterno, bancali e cassette accatastati disordinatamente, rifiuti e resti di alimenti abbandonati, vegetazione trascurata e quant'altro. I residenti riferiscono inoltre la presenza di topi e lamentano rumori durante la notte.
Altro punto critico è quello, già menzionato, del traffico e dei parcheggi: auto e furgoni - sempre stando alla petizione - sosterebbero in modo irregolare, ostacolando la circolazione e mettendo potenzialmente a rischio pedoni, bambini, anziani e persone con disabilità. Ancora una volta viene segnalata l'occupazione del marciapiede davanti al Mudi's Market, nonostante la presenza di paletti dissuasivi.
I firmatari lamentano infine gli schiamazzi degli avventori di un locale aperto fino a tardi, che si protrarrebbero fino a notte inoltrata, con tanto di bottiglie e rifiuti abbandonati per strada. Critiche vengono rivolte anche all'Istanbul Kebab per la gestione dei rifiuti e l'abbandono di resti di cibo.
Pur precisando di non voler limitare la libertà di commercio, i residenti chiedono al Municipio di intervenire affinché gli esercenti garantiscano maggiore pulizia, il rispetto della quiete notturna e una gestione più ordinata degli spazi esterni. Sollecitano inoltre misure per moderare il traffico e contrastare la sosta selvaggia in via Paradiso, dichiarandosi disponibili a un confronto e a una mediazione con le parti coinvolte.
Il Municipio prende atto e interviene. Ma...
Interpellato da Ticinonline circa un mese fa per un commento sulla situazione, il Municipio aveva fatto sapere che sarebbe stato necessario attendere la risposta ufficiale alla petizione. Risposta che, a distanza di un mese, è finalmente arrivata. L'Esecutivo cittadino conferma di aver preso atto delle criticità denunciate dai residenti e assicura che «le questioni segnalate sono state prese a carico dai servizi coinvolti».
In particolare, il Municipio riferisce di essere già in contatto con il proprietario e gestore degli esercizi interessati e che «sono in corso gli opportuni interventi di riordino e ripristino». Non vengono tuttavia precisati né la natura degli interventi né i tempi previsti per il loro completamento.
Quanto al problema della sosta selvaggia, le autorità ricordano che sul marciapiede sono già stati installati appositi paletti per impedire il parcheggio dei veicoli. Una misura che, stando alle segnalazioni dei residenti, non avrebbe però risolto completamente il problema (le auto si infilano infatti nello spazio tra i paletti e l'attività commerciale).
Per quanto riguarda invece i rumori notturni e i posteggi abusivi, il Municipio assicura che «la Polizia comunale effettua regolarmente i consueti controlli nell'ambito dei servizi di pattugliamento sul territorio», prestando attenzione anche agli esercizi pubblici e ai take-away, come avviene per le altre attività commerciali.
Per quel che concerne infine la presenza di rifiuti urbani su suolo pubblico, l'Esecutivo precisa che anche questa è oggetto di monitoraggio da parte dei Servizi urbani.