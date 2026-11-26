Dopo quasi sei anni...

E la soluzione, a quanto pare, fino a un mese fa non era stata ancora trovata. Nonostante fossero trascorsi ormai quasi sei anni. Lo dimostra la petizione firmata da alcuni residenti - poco più di una decina - che ha denunciato una situazione di degrado e disagio non più soltanto in via San Gottardo, ma anche nella limitrofa via Paradiso, attribuita alle attività commerciali presenti nella zona (non più solo al fruttivendolo). Le segnalazioni inoltrate agli uffici comunali nel corso degli anni, sottolineano i firmatari, non hanno infatti prodotto miglioramenti significativi.

Tra i problemi segnalati figura innanzitutto il degrado urbano diffuso, con frigoriferi e congelatori collocati all'esterno, bancali e cassette accatastati disordinatamente, rifiuti e resti di alimenti abbandonati, vegetazione trascurata e quant'altro. I residenti riferiscono inoltre la presenza di topi e lamentano rumori durante la notte.