È sposata, è mamma, ed è la nuova Miss Universo
La 27enne Jennifer Barreto ha vinto nell'edizione che si è tenuta nella sua isola natale
La 27enne Jennifer Barreto ha vinto nell'edizione che si è tenuta nella sua isola natale
SAN JUAN - Jennifer Barreto è la nuova Miss Universo. La 27enne portoricana si è aggiudicata il titolo nella finale dell'edizione 2026, disputata a San Juan, sulla sua isola natale. Al concorso di bellezza hanno partecipato candidate provenienti da circa 120 Paesi e territori.
Con la sua vittoria, Miss Puerto Rico ha raggiunto quello che gli organizzatori hanno definito un «traguardo storico». Barreto è infatti la prima madre e donna sposata a conquistare il titolo nei 75 anni di storia del concorso. Soltanto nel 2023 erano stati modificati i criteri di partecipazione, consentendo anche alle donne sposate e alle madri di concorrere. Per Porto Rico si tratta del sesto titolo di Miss Universo.
La vincitrice si impegna per temi sociali
Barreto ha studiato psicologia e lavoro sociale, dedicandosi in particolare ai temi della violenza domestica, della protezione dei bambini e della gestione dei traumi.
L'edizione celebrativa del 75esimo anniversario del concorso ha visto l'assegnazione di una corona in oro bianco a 18 carati, impreziosita da 3'150 diamanti. Il gioiello, disegnato dal designer venezuelano George Wittels, è stato battezzato «Lo splendore di un'eredità eterna».
Controversie sul concorso
La manifestazione, che si svolge dal 1952, è stata recentemente segnata da diverse controversie. Tra i due comproprietari dell'organizzazione, un'imprenditrice thailandese e un uomo d'affari messicano, è in corso una lotta di potere. Entrambi sono inoltre oggetto di indagini nei rispettivi Paesi per motivi differenti. Nei confronti dell'imprenditore messicano pendono mandati di arresto, tra l'altro, per riciclaggio di denaro, criminalità organizzata, contrabbando di benzina e traffico di armi. Le accuse non sono legate al concorso di bellezza.
Anche l'edizione 2025 era stata accompagnata da polemiche. Uno scontro tra l'organizzatore thailandese e la futura vincitrice, la messicana Fátima Bosch, aveva suscitato proteste. Alcuni giurati si erano inoltre dimessi, denunciando presunte manipolazioni della selezione. Accuse che l'organizzazione aveva respinto.