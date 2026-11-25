Con la sua vittoria, Miss Puerto Rico ha raggiunto quello che gli organizzatori hanno definito un «traguardo storico». Barreto è infatti la prima madre e donna sposata a conquistare il titolo nei 75 anni di storia del concorso. Soltanto nel 2023 erano stati modificati i criteri di partecipazione, consentendo anche alle donne sposate e alle madri di concorrere. Per Porto Rico si tratta del sesto titolo di Miss Universo.