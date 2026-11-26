LOCARNO
Parcheggi gratuiti nelle domeniche prima di Natale
Il Municipio ha accolto la richiesta della Società commercianti industriali e artigiani del Locarnese
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Fonte Scia Locarno
Parcheggi gratuiti nelle domeniche prima di Natale
Il Municipio ha accolto la richiesta della Società commercianti industriali e artigiani del Locarnese
LOCARNO - Domenica 13 e domenica 20 dicembre l'autosilo di Largo Zorzi e il parcheggio Sant'Antonio (ex FART) saranno gratuiti dalle 10 alle 20. Lo ha deciso il Municipio di Locarno, accogliendo la richiesta della Società commercianti industriali e artigiani del Locarnese.
Un'occasione in più per vivere il centro e godersi l'atmosfera natalizia, in avvicinamento alle festività natalizie e con un evento del calibro di Winterland Ascona-Locarno che anima le due località sulle rive del Verbano.
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