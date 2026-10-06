Cerca e trova immobili
Segnalaci
SWISS LEAGUE

Ha iniziato la stagione alla grande, vuole seguire le orme di Borradori e non guarda hockey in TV

Il 20enne attaccante dei GDT Bellinzona Snakes Gioele Pedrazzini sta facendo sfracelli in linea con William Hedlund. E se fosse la coppia del futuro dell'Ambrì? «Sogno la National League»
Ha iniziato la stagione alla grande, vuole seguire le orme di Borradori e non guarda hockey in TV
TiPress
di Fabrizio BerettaGiornalista
Ha iniziato la stagione alla grande, vuole seguire le orme di Borradori e non guarda hockey in TV
Il 20enne attaccante dei GDT Bellinzona Snakes Gioele Pedrazzini sta facendo sfracelli in linea con William Hedlund. E se fosse la coppia del futuro dell'Ambrì? «Sogno la National League»
Gioele Pedrazzini ha rappresentato la Svizzera a livello giovanile nelle selezioni U16, U17, U18, U19 e U20. Nelle giovanili, a livello di club, ha vestito sia la maglia dell'Ambrì che quella del Lugano.
HOCKEY: Risultati e classifiche

BELLINZONA - 4 gol in 50 partite l'anno scorso, 4 quest'anno in appena 6 incontri. Già questo dato dice molto su come Gioele Pedrazzini abbia cominciato il campionato di Swiss League con il piede pigiato sull'acceleratore. E insieme a lui volano anche i GDT Bellinzona Snakes, attualmente terzi in classifica con 11 punti in 6 partite. Cosa sta succedendo all'ombra dei Castelli, in una realtà che negli anni in tanti hanno messo in discussione?

«Si tratta di più fattori - ci ha detto Pedrazzini - La squadra ha più esperienza ed è composta da giocatori che sono qui da tanto tempo. Alcuni di noi sono alla loro terza stagione con questo club. Con il tempo, i giocatori hanno cominciato a conoscere meglio il gioco e a prendere le misure con questa Lega. Ognuno di noi è messo nelle condizioni di rendere al meglio, c'è più profondità in tutte le cose e gli allenatori stanno facendo un gran lavoro».

Molto onestamente, ti aspettavi un inizio del genere?
«Guardando il potenziale della squadra mi aspettavo di cominciare bene, ma onestamente non così. Quello però che mi aspettavo è che sarebbe potuta andare meglio rispetto alle altre stagioni. Questo nonostante in estate le amichevoli non erano andate poi così bene...».

Senza nulla togliere al vostro grande inizio... Trovi che il livello del campionato sia sempre lo stesso o che si sia abbassato?
«È un po' difficile da dire. Credo che il nostro ottimo inizio sia da attribuire soltanto a noi e non all'abbassamento del livello della Lega. Sinceramente non ho notato nessun calo nelle squadre che abbiamo affrontato finora».

TiPress

Il grande inizio della squadra si riflette anche sulle tue prestazioni...
«Sicuramente vale un po' il discorso fatto sopra... Il sommarsi delle partite mi ha portato ad avere più sicurezza nei miei mezzi grazie all'esperienza accumulata in passato. In questo momento mi trovo molto bene in linea con Hedlund (attuale Top Scorer della squadra con 11 punti in 6 match, ndr) e le cose stanno funzionando. Lo sport è sempre un po' così... Quando arrivano i momenti buoni bisogna saperli cogliere... Per me l'anno scorso non è stata una grande annata, mi tengo stretti questi momenti sperando che si possa continuare così».

Qual è il tuo sogno nel cassetto?
«Sicuramente è la National League. Da quando sono a Bellinzona l'obiettivo è questo...».

Con il nuovo corso ad Ambrì, legato alla crescita e alla valorizzazione dei giovani, l'esempio da seguire è quello di Nathan Borradori?
«Lui è la prova che Bellinzona non è un progetto fallimentare. Grazie ai GDT, facendo bene e crescendo stagione dopo stagione, è potuto andare ai Mondiali U20 e ora ha un ruolo importante in una squadra di National League. Questa è la prova che la nostra è una bella piattaforma per spiccare il volo».

Hai giocato nelle giovanili sia ad Ambrì che a Lugano, ma...
«Non tifo per nessuna delle due e non ho preferenze... Vi dico la verità, non ho mai guardato tanto l'hockey in TV... So che può sembrare particolare, ma anche oggi che sono nell'ambiente non mi metto a guardare partite o highlights. Quando arrivo a casa dalle nostre partite sono contento di aver giocato, che è tutta un'altra cosa. Il derby? Quando c'è non è la mia priorità guardarlo. Sembrerà strano ma è così... (ride, ndr)».

Non hai dunque degli idoli che seguivi da piccolo?
«Guardavo più la NHL e, se proprio devo dire un nome, faccio quello di Jason Spezza che giocava a Ottawa».

SWISS LEAGUE
Ripartono anche gli Snakes: «Non è corretto mettere in dubbio questo progetto»

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
gdt bellinzona snakesgioele pedrazzinihockey su ghiaccioswiss league
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
È riuscito a fare i nomi di chi lo ha accoltellato
LIVE
BIASCA
16 ore

È riuscito a fare i nomi di chi lo ha accoltellato

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»
LIVE
BIASCA
17 ore

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»

È morto Marco Blaser
LIVE
CANTONE
20 ore

È morto Marco Blaser

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo
LIVE
BIASCA
16 ore

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
20
34

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»

Auto rubata ad aprile in Svizzera ritrovata grazie al GPS. Era in Italia
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior
13
37

Auto rubata ad aprile in Svizzera ritrovata grazie al GPS. Era in Italia

Incidente sull'A2 a Coldrerio, morto il passeggero 73enne
LIVE
COLDRERIO
2 gior

Incidente sull'A2 a Coldrerio, morto il passeggero 73enne

«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa
LIVE
VAUD
3 gior
3
40

«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa

Dalle cene con champagne ai rapporti sessuali con le allieve
LIVE
CANTONE
3 gior

Dalle cene con champagne ai rapporti sessuali con le allieve

Lascia il lavoro per salvare cani: «C’è chi li regala a Natale e poi non li vuole più»
LIVE
ALTO MALCANTONE
2 gior
35
220

Lascia il lavoro per salvare cani: «C’è chi li regala a Natale e poi non li vuole più»

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono
LIVE
CANTONE
19 ore
77
205

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono

Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore
LIVE
CANTONE
3 ore

Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore

Una Dana colpisce Bilbao: la testimonianza di un ticinese
LIVE
SPAGNA / CANTONE
2 gior
2
13

Una Dana colpisce Bilbao: la testimonianza di un ticinese

Villa Principe Leopoldo chiude per lavori e lascia a casa 76 persone
LIVE
COLLINA D'ORO
23 ore
48
88

Villa Principe Leopoldo chiude per lavori e lascia a casa 76 persone

Il miliardario spagnolo sfida i vicini: la guerra degli chalet nel quartiere più caro della Svizzera
LIVE
SVIZZERA
11 ore
8
33

Il miliardario spagnolo sfida i vicini: la guerra degli chalet nel quartiere più caro della Svizzera

Ferrari, Rolex e 346mila euro in contanti sequestrati a un ristoratore del Verbano
LIVE
ITALIA
2 gior
20
25

Ferrari, Rolex e 346mila euro in contanti sequestrati a un ristoratore del Verbano

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa
LIVE
CONFINE
1 gior
10
26

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa

«Queste palestre low cost ci stanno uccidendo»
LIVE
CANTONE
3 gior
41
61

«Queste palestre low cost ci stanno uccidendo»

Un giorno che cambia la vita
LIVE
CANTONE
2 gior
11

Un giorno che cambia la vita

«La giornata è finita in un incubo»: l’autista del pullman è tornato a Zernez
LIVE
GRIGIONI
1 gior

«La giornata è finita in un incubo»: l’autista del pullman è tornato a Zernez

L'auto si ribalta nello svincolo dell'A2: donna ferita
LIVE
CAMORINO
1 gior
4
27

L'auto si ribalta nello svincolo dell'A2: donna ferita

Chiedi aiuto alla Posta? L'assistenza finisce sullo scontrino
LIVE
CANTONE
1 gior
40
160

Chiedi aiuto alla Posta? L'assistenza finisce sullo scontrino

«Il nostro unico pensiero era salvare i bambini»
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
1 gior
8
19

«Il nostro unico pensiero era salvare i bambini»

Revocato l'avviso di scomparsa per la 41enne
LIVE
SERRAVALLE
1 gior
2
35

Revocato l'avviso di scomparsa per la 41enne

«Qui con l'auto non si può passare», e alla Sagra d'autunno volano scintille
LIVE
ASCONA
3 ore
19
48

«Qui con l'auto non si può passare», e alla Sagra d'autunno volano scintille

Diesel a 1,31 franchi ed è subito caos
LIVE
LUCERNA
1 gior
12
58

Diesel a 1,31 franchi ed è subito caos

Ecco tre aziende ticinesi tra le migliori Startup della Svizzera
LIVE
LUGANO
1 gior
11

Ecco tre aziende ticinesi tra le migliori Startup della Svizzera

Bimba grave dopo l'incidente in slittino. Il responsabile non si trova
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
1 gior
1
21

Bimba grave dopo l'incidente in slittino. Il responsabile non si trova

Stazioni ticinesi: «Non aspettiamo che diventino il Bronx prima di intervenire»
LIVE
CANTONE
15 ore
71
142

Stazioni ticinesi: «Non aspettiamo che diventino il Bronx prima di intervenire»

Pellet che "scotta": «Meglio acquistare ora»
LIVE
CANTONE
1 gior
11
19

Pellet che "scotta": «Meglio acquistare ora»

Goggia distrutta da due virus
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
7
37

Goggia distrutta da due virus

Accolto il reclamo, Dadò dovrà rispondere (anche) di denuncia mendace
LIVE
CANTONE
18 ore
16
66

Accolto il reclamo, Dadò dovrà rispondere (anche) di denuncia mendace

Un fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese
LIVE
SVIZZERA
12 ore
13
21

Un fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese

Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia
LIVE
LUGANO
1 gior
4
25

Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia

«Io sono Giorgia Meloni»: appartiene solo a lei
LIVE
ITALIA
19 ore
12
71

«Io sono Giorgia Meloni»: appartiene solo a lei

Nuovo incidente all'Oktoberfest (che chiude con il record)
LIVE
GERMANIA
1 gior
5

Nuovo incidente all'Oktoberfest (che chiude con il record)

Irlanda-Israele, la conferenza stampa finisce nel caos
LIVE
NATIONS LEAGUE
2 gior
14
40

Irlanda-Israele, la conferenza stampa finisce nel caos

L'Ambrì ringhia, si blinda e sbanca la tana del Dragone
LIVE
HCAP
2 gior
5
72

L'Ambrì ringhia, si blinda e sbanca la tana del Dragone

Chiamate indesiderate, già 148 milioni quelle trattate in Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
6

Chiamate indesiderate, già 148 milioni quelle trattate in Svizzera

Da Mirante a Savoia: la squadra di Avanti con Ticino&Lavoro per il Governo
LIVE
CANTONE
2 gior
56
138

Da Mirante a Savoia: la squadra di Avanti con Ticino&Lavoro per il Governo

Un avviso di pagamento da Pedemontana? Occhio alla possibile truffa
LIVE
CONFINE
21 ore
15
34

Un avviso di pagamento da Pedemontana? Occhio alla possibile truffa

Jacques Moretti dovrà sottoporsi a una perizia psichiatrica
LIVE
VALLESE
2 gior
47
91

Jacques Moretti dovrà sottoporsi a una perizia psichiatrica

Il giorno che segnò per sempre la Guardia Svizzera 500 anni dopo
LIVE
CITTÀ DEL VATICANO/SVIZZERA
1 gior
5
15

Il giorno che segnò per sempre la Guardia Svizzera 500 anni dopo

Frontalieri e secondo pilastro: la Svizzera non rimborsa più l’imposta alla fonte
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
4 gior

Frontalieri e secondo pilastro: la Svizzera non rimborsa più l’imposta alla fonte

Ambrì addio, Diego Kostner si trasferisce a Milano
LIVE
HCAP
2 gior
27
50

Ambrì addio, Diego Kostner si trasferisce a Milano

«Non avevo più gioia. Me ne pento»
LIVE
NAZIONALE FEMMINILE
1 gior
5

«Non avevo più gioia. Me ne pento»

Un quarto d'ora orrido e il Lugano affonda
LIVE
HCL
1 gior
43
82

Un quarto d'ora orrido e il Lugano affonda

Constantin esagera: nel nuovo stadio del Sion spuntano anche le montagne russe
LIVE
SION
2 gior
77
41

Constantin esagera: nel nuovo stadio del Sion spuntano anche le montagne russe

ULTIME NOTIZIE SPORT
C'è anche lo zampino di Romano nella vittoria dell'Italia
LIVE
NATIONS LEAGUE
11 ore
7
18

C'è anche lo zampino di Romano nella vittoria dell'Italia

Hirscher può riprovarci: la FIS gli concede una wild card
LIVE
SCI ALPINO
14 ore
5
6

Hirscher può riprovarci: la FIS gli concede una wild card

Medvedev ferisce uno spettatore e viene squalificato, Djokovic "ringrazia"
LIVE
TENNIS
17 ore
9
18

Medvedev ferisce uno spettatore e viene squalificato, Djokovic "ringrazia"

Queste ragazze hanno riscritto la storia
LIVE
VOLLEY
18 ore
4

Queste ragazze hanno riscritto la storia

Xhaka, è il momento della verità
LIVE
NAZIONALE
19 ore
6
16

Xhaka, è il momento della verità

Pugno a tradimento: Colombo dovrà risarcire Bentancur con 12'000 franchi
LIVE
BELLINZONA
19 ore
26
54

Pugno a tradimento: Colombo dovrà risarcire Bentancur con 12'000 franchi

Questa ex promessa si ritira a soli 23 anni
LIVE
NATIONAL LEAGUE
20 ore
7

Questa ex promessa si ritira a soli 23 anni

Tutti insieme. Tutti per l'Ambrì
LIVE
HCAP
20 ore
3
44

Tutti insieme. Tutti per l'Ambrì

«La porta per Cristiano è sempre aperta»
LIVE
CALCIO
22 ore
12
14

«La porta per Cristiano è sempre aperta»

Blackout inspiegabili
LIVE
HCL - L'ANALISI
23 ore
12
20

Blackout inspiegabili