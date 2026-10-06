Ha iniziato la stagione alla grande, vuole seguire le orme di Borradori e non guarda hockey in TV

Con il nuovo corso ad Ambrì, legato alla crescita e alla valorizzazione dei giovani, l'esempio da seguire è quello di Nathan Borradori?

«Lui è la prova che Bellinzona non è un progetto fallimentare. Grazie ai GDT, facendo bene e crescendo stagione dopo stagione, è potuto andare ai Mondiali U20 e ora ha un ruolo importante in una squadra di National League. Questa è la prova che la nostra è una bella piattaforma per spiccare il volo».

Hai giocato nelle giovanili sia ad Ambrì che a Lugano, ma...

«Non tifo per nessuna delle due e non ho preferenze... Vi dico la verità, non ho mai guardato tanto l'hockey in TV... So che può sembrare particolare, ma anche oggi che sono nell'ambiente non mi metto a guardare partite o highlights. Quando arrivo a casa dalle nostre partite sono contento di aver giocato, che è tutta un'altra cosa. Il derby? Quando c'è non è la mia priorità guardarlo. Sembrerà strano ma è così... (ride, ndr)».