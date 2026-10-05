Pellet che "scotta": «Meglio acquistare ora»

Anche Dario Previti, direttore di Thermocentro Service SA a S. Antonino, conferma il rincaro, pur invitando a non creare allarmismi. Rispetto allo scorso anno, spiega, il livello dei prezzi è oggi «circa il 10%» più alto. E per ottobre il fornitore dell'azienda ha indicato «un trend di crescita di circa 40 franchi a tonnellata in più». A incidere sono come già detto sia l'energia necessaria alla produzione sia, soprattutto, i trasporti: «nota dolente sul prezzo finale, con il gasolio schizzato alle stelle», sottolinea Previti.

Con l'arrivo del freddo, ci tiene a precisare, è inoltre normale che i prezzi tendano a salire: cresce la domanda e il prodotto può diventare più caro. Per questo, osserva Previti, acquistare in estate resta tendenzialmente più conveniente. Chi non lo ha ancora fatto, insomma, è giusto che si muova per tempo se vuole risparmiare qualcosa. Non c'è però da temere problemi di approvvigionamento, assicura Previti. «Disponiamo di una capacità di stoccaggio tale da poter garantire le forniture ai nostri clienti».