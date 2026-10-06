Se va avanti così, fra 15 anni pagheremo 1000 franchi al mese
In poco più di 20 anni, le spese per l'assicurazione di base obbligatoria sono praticamente raddoppiate
I premi delle casse malati continuano a salire. L'anno prossimo gli adulti pagheranno in media 488 franchi al mese per l'assicurazione di base obbligatoria. Si tratta di un aumento del 5%, ovvero 23 franchi in più rispetto a oggi.
In poco più di 20 anni, le spese per l'assicurazione di base obbligatoria sono quasi raddoppiate. E, facendo una proiezione, se i premi continueranno ad aumentare in media del 5% all'anno, già tra 14 anni si arriverà al raddoppio dell'attuale premio mensile a 966.20 franchi.
Ma è uno scenario realistico? «Matematicamente è corretto», afferma l'economista sanitario dell’Università di Scienze Applicate di Zurigo (ZHAW) Tilman Slembeck a 20 Minuten. «Tuttavia, il finanziamento del nostro sistema sanitario è attualmente in fase di ristrutturazione. Per questo motivo non è chiaro come la crescita dei costi influenzerà in futuro l'andamento dei premi».
Nel complesso, però, l'esperto prevede un aumento percentuale annuo dei costi del 5% o più. E se così fosse, nel 2040 i premi per gli adulti sarebbero più che raddoppiati rispetto a oggi). Insomma, la situazione, conferma Slembeck, non diventerà più conveniente.
Ma perché diventa sempre più costoso? Slembeck cita diversi fattori che concorrono all'aumento annuale dei costi sanitari e quindi anche delle fatture che paghiamo alla fine del mese. Possiamo citarne alcuni. In primo luogo, l'andamento demografico, con la generazione del baby boom che si fa sempre più anziana. Vi è poi il cosiddetto principio di fiducia relativo alle prestazioni prescritte dal medico. E infine, la mancanza di una vera volontà politica affinché il sistema possa essere riformato.
Considerando quest'ultimo fattore in particolare, perché è così difficile attuare riforme efficaci? «Perché nel sistema attuale tutti gli attori si sono ben sistemati e ne traggono ottimi profitti. Tutti ne beneficiano tranne i pagatori dei premi e delle tasse», afferma l'esperto.
«I problemi finanziari fanno ammalare»
Quindi, se non cambia nulla, la popolazione dovrà affrontare oneri significativamente più elevati. Senza contare che i premi sono già oggi insostenibili per un numero sempre maggiore di persone, come afferma Philipp Frei, direttore dell'associazione mantello Consulenza Budget Svizzera. «Le persone sono frustrate. Già oggi hanno meno denaro a disposizione ogni anno. Questo ha un impatto. I problemi finanziari fanno ammalare».
E i premi non rappresentano un problema solo per le persone in difficoltà economiche. «Anche per il ceto medio è una sfida. Soprattutto per le famiglie è un grande fardello». Il problema poi non è solo nei premi. A questi si aggiungono infatti anche la franchigia e tutto ciò che non ê coperto dalla cassa malati.
Frei afferma di conoscere molte persone che da anni non vanno più dal medico o dal dentista perché non possono permettersi le cure. «In questo modo trascurano le malattie e diventa ancora più costoso. Per loro e per l'intera società. Già oggi, a causa dei premi elevati, alcune persone vengono escluse dal sistema sanitario».