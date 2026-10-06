Se va avanti così, fra 15 anni pagheremo 1000 franchi al mese

Ma è uno scenario realistico? «Matematicamente è corretto», afferma l'economista sanitario dell’Università di Scienze Applicate di Zurigo (ZHAW) Tilman Slembeck a 20 Minuten. «Tuttavia, il finanziamento del nostro sistema sanitario è attualmente in fase di ristrutturazione. Per questo motivo non è chiaro come la crescita dei costi influenzerà in futuro l'andamento dei premi».

Nel complesso, però, l'esperto prevede un aumento percentuale annuo dei costi del 5% o più. E se così fosse, nel 2040 i premi per gli adulti sarebbero più che raddoppiati rispetto a oggi). Insomma, la situazione, conferma Slembeck, non diventerà più conveniente.