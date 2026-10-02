«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa

Un inquilino: «Mancano risposte chiare»

Tra gli inquilini cresce intanto la preoccupazione per il poco tempo a disposizione e per le incognite legate al trasloco, ai costi e alla cauzione (verrà restituita rapidamente?). Una residente di 69 anni lamenta di non aver ancora ricevuto risposte chiare. Era stato annunciato un incontro tra la società di gestione immobiliare, il proprietario, gli ingegneri e i rappresentanti del Comune per rispondere alle domande dei residenti, ma «stiamo ancora aspettando», afferma l'inquilina esasperata.

Circa gli interventi, il Comune riferisce di aver effettuato un sopralluogo con l'Établissement cantonal d'assurance (ECA) - che ha il compito di assicurare obbligatoriamente gli edifici contro gli incendi e i danni causati dagli elementi naturali -, l'ingegnere civile e il geotecnico. Sono stati coinvolti anche i servizi cantonali per stabilire se e in quale misura sia necessario informare gli edifici vicini.