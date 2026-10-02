Medico 80enne adescava minorenni online: denaro in cambio di sesso

L'uomo è stato arrestato e ha trascorso cinque giorni in carcerazione preventiva, confessando i fatti. Le successive perquisizioni e l'analisi dei supporti informatici hanno portato alla luce numerosi annunci sessuali pubblicati online. Con nomi utente come «Girllover» e «Milionario zurighese», cercava espressamente ragazze molto giovani. Fra gli annunci comparivano frasi come «Quale giovane studentessa vorrebbe farsi usare in cambio di denaro?», «Milionario cerca schiava sotto i 20 anni» e «Teenager ha regolarmente bisogno di soldi! Trovati un papà ricco, attraente, di 49 anni». Lui stesso si descriveva come «serio, sportivo e di bell'aspetto».

Oltre all'agente sotto copertura, cinque interlocutrici avevano risposto agli annunci, presentandosi come ragazze fra i 14 e i 17 anni. Il medico inviava loro messaggi volgari, fantasie sadomasochiste e descrizioni dettagliate di genitali, presentandosi come un «mentore» e un «maestro sadico» che addestrava schiave.