«A Langnau non siamo andati in panico»

Morini è un tema molto discusso, non soltanto dai media ma anche dai tifosi. Sembra che domani avrà la sua occasione. «Sì, questo è il piano. Penso che se la sia meritata - ha continuato il coach - Come abbiamo già detto qui, c'è molta concorrenza per un posto nella formazione. Abbiamo una rosa profonda e, come continuo a dire, Morini si sta facendo un mazzo così per entrare in formazione: fa lavoro extra e si allena duramente. È questo che vuoi vedere dai giocatori che non giocano. Quindi merita sicuramente questa occasione e ha lavorato davvero molto per ottenerla».

La parola è poi passata al GM Janick Steinmann, chiamato a esprimersi proprio su Morini e sulle voci di un possibile futuro lontano da Lugano. «In questo momento Morini è sotto contratto con noi. Non posso controllare ciò che fa l'agente, che lavora per Morini. Ovviamente non era contento di non aver giocato le ultime due partite. Ma, come ha detto Tomas, ha lavorato duramente e alla fine è l'allenatore a decidere chi va in formazione e chi no. C'è concorrenza per un posto. Altri ragazzi hanno fatto un buon lavoro e meritano di giocare».