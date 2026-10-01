«A Langnau non siamo andati in panico»
Tomas Mitell ha parlato della sua squadra, reduce da due rovesci di fila: «Penso che a Langnau la prestazione sia stata tutto sommato buona». Steinmann su Morini (che domani giocherà): «C'è concorrenza»
Tomas Mitell ha parlato della sua squadra, reduce da due rovesci di fila: «Penso che a Langnau la prestazione sia stata tutto sommato buona». Steinmann su Morini (che domani giocherà): «C'è concorrenza»
LUGANO - Il Lugano ha davanti a sé due partite molto importanti contro Rapperswil (venerdì) e Ajoie (domenica). Ma con Tomas Mitell, allenatore dei bianconeri, è inevitabile tornare sulla sciagurata trasferta di Langnau.
«Ovviamente non sono contento quando perdiamo - ha detto l'allenatore svedese - Siamo qui per vincere le partite e quando non ci riesci resti deluso. Ma nel complesso penso che la prestazione a Langnau sia stata in realtà piuttosto buona. Può sembrare un po' strano quando perdi una partita, ma penso che per quaranta, quarantacinque minuti abbiamo giocato davvero una buona partita in trasferta, dandoci una buona possibilità. Normalmente, quando subisci quattro gol così tardi, hai la sensazione di aver giocato male e di essere diventato passivo o impaurito. Sinceramente, non penso che siamo stati così male. Ma a volte il disco entra e ovviamente non siamo contenti del finale e del risultato. Nel complesso, però, penso che abbiamo giocato più uniti, più come un blocco. Ci sono sicuramente aspetti positivi da portarci dietro da questa partita. E poi dobbiamo sistemare alcune cose nel finale».
In tutte e tre le sconfitte l'HCL ha subito un paio di gol in un breve lasso di tempo. C'è una tendenza, una fragilità mentale? Come si spiega? «No, non credo. Non era questa la mia sensazione in panchina. Penso che i ragazzi stessero bene: hanno continuato a giocare, concentrandosi sulle cose giuste. Non c'è stato panico. Ovviamente quando subisci un gol non sei contento, ma penso che la concentrazione fosse buona, o comunque adeguata. E, come ho detto, non credo che abbiamo necessariamente giocato malissimo nel terzo periodo, ma ovviamente il risultato non è stato quello che speravamo».
Morini è un tema molto discusso, non soltanto dai media ma anche dai tifosi. Sembra che domani avrà la sua occasione. «Sì, questo è il piano. Penso che se la sia meritata - ha continuato il coach - Come abbiamo già detto qui, c'è molta concorrenza per un posto nella formazione. Abbiamo una rosa profonda e, come continuo a dire, Morini si sta facendo un mazzo così per entrare in formazione: fa lavoro extra e si allena duramente. È questo che vuoi vedere dai giocatori che non giocano. Quindi merita sicuramente questa occasione e ha lavorato davvero molto per ottenerla».
La parola è poi passata al GM Janick Steinmann, chiamato a esprimersi proprio su Morini e sulle voci di un possibile futuro lontano da Lugano. «In questo momento Morini è sotto contratto con noi. Non posso controllare ciò che fa l'agente, che lavora per Morini. Ovviamente non era contento di non aver giocato le ultime due partite. Ma, come ha detto Tomas, ha lavorato duramente e alla fine è l'allenatore a decidere chi va in formazione e chi no. C'è concorrenza per un posto. Altri ragazzi hanno fatto un buon lavoro e meritano di giocare».
Il dirigente bianconero ha poi parlato del pacchetto stranieri, sin qui piuttosto in ombra. «Ovviamente sono tutti nuovi in questa squadra e in questo campionato, ma vedo che lavorano duramente. Penso che abbiano già tutti lasciato il segno sul tabellino. Ci sono molte cose legate al power play e al box play, devono trovare l'intesa con i compagni di linea e abbiamo fatto molti cambiamenti nelle linee. In questo momento, però, stanno lavorando duramente. Sono una parte importante della nostra squadra e penso che tutti stiano andando nella direzione giusta».