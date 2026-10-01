Nel Canton Vaud una partita finisce 170-2
Durante una partita di basket, una squadra di adolescenti ha battuto l'avversario per... 170 a 2. Mescolando principianti e giocatori esperti, il formato del campionato fa discutere.
VAUD - Una squadra di giovani cestisti di Morges ha subito domenica una sconfitta monumentale nel campionato regionale under 14. Contro il BBC Nyon si è infatti arresa con lo sconvolgente punteggio di 170 a 2. Una disfatta che, come riporta «La Côte», solleva però qualche perplessità. Non tanto per la prestazione degli adolescenti sul parquet, quanto per la formula del campionato.
La spiegazione di un risultato così netto è semplice: i giocatori di Morges erano tutti principianti, mentre i loro avversari erano più esperti. All'inizio della stagione, infatti, le squadre vengono mescolate indipendentemente dal loro livello. Solo dopo l'inverno vengono formati i gruppi in base alla loro forza.
Una formula che meriterebbe quindi di essere rivista, secondo il responsabile del movimento giovanile del club di Nyon, citato da "La Côte". Questo tipo di partita «non è interessante per nessuno»: in assenza di opposizione, i più forti «non progrediscono», mentre «i principianti non si divertono». Non proprio l'ideale per la motivazione...