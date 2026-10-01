Nel Canton Vaud una partita finisce 170-2

La spiegazione di un risultato così netto è semplice: i giocatori di Morges erano tutti principianti, mentre i loro avversari erano più esperti. All'inizio della stagione, infatti, le squadre vengono mescolate indipendentemente dal loro livello. Solo dopo l'inverno vengono formati i gruppi in base alla loro forza.

Una formula che meriterebbe quindi di essere rivista, secondo il responsabile del movimento giovanile del club di Nyon, citato da "La Côte". Questo tipo di partita «non è interessante per nessuno»: in assenza di opposizione, i più forti «non progrediscono», mentre «i principianti non si divertono». Non proprio l'ideale per la motivazione...