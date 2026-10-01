Chiude il Bar Laura. «Un mix di ragioni, nessuna polemica»

Si va dai vincoli temporali legati all'affitto a ragioni legate alla LEAR, la legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione. Ma ci sono anche motivazioni personali, aggiunge. E non è un fulmine a ciel sereno: «Abbiamo lottato fin dal 12 gennaio» ma ora, il primo sabato di ottobre sarà l'ultimo giorno.

C'è rassegnazione, nelle parole di Blumenthal, che non vuole assolutamente fare polemica e preferisce concentrarsi sui ricordi positivi dei 32 anni vissuti a due passi dall'Autosilo Balestra. E sono tantissimi, assicura. «Me li sono goduti tantissimo» e spera che possa essere così con la sua nuova esperienza: un locale che aprirà già la prossima settimana a Molino Nuovo, con una proposta e modalità differenti da quelle attuali. «Ho un figlio di 11 anni e spero di vederlo un po' di più» scherza (ma neanche troppo).