Bellinzona ora ha i suoi Millemonti

Perché si è arrivati a un nome unico come Millemonti? La volontà è proprio quella di superare «l'attuale frammentazione» attraverso un Piano d'azione comune, fra il Consiglio direttivo dell'Ente autonomo Carasc e il Municipio. Piano, questo, già presentato al pubblico durante l'estate e che ambiva a «definire una visione di sviluppo sostenibile e coordinata della montagna di Sponda destra di Bellinzona, in particolare per le aree di Curzùtt, Mornera e del parco montano circostante, permettendo di ripensare il ruolo e la valorizzazione del suo patrimonio culturale, naturale e umano».