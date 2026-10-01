Bellinzona ora ha i suoi Millemonti
Presentato ufficialmente questo giovedì il nuovo progetto (con un nuovo marchio) per rivalorizzare la Sponda destra del Bellinzonese: «Un nuovo nome per una nuova unità d'intenti».
Presentato ufficialmente questo giovedì il nuovo progetto (con un nuovo marchio) per rivalorizzare la Sponda destra del Bellinzonese: «Un nuovo nome per una nuova unità d'intenti».
BELLINZONA - Rilanciare le alture della Sponda destra del Bellinzonese, «con un nuovo nome e una nuova identità, che fa seguito a una nuova unità di intenti con i partner principali e al coinvolgimento di tutti gli attori attivi sul territorio». Nasce così Millemonti Bellinzona, che verrà presentato al pubblico questo sabato 3 ottobre con quello che la Città definisce «un debutto spettacolare».
Perché si è arrivati a un nome unico come Millemonti? La volontà è proprio quella di superare «l'attuale frammentazione» attraverso un Piano d'azione comune, fra il Consiglio direttivo dell'Ente autonomo Carasc e il Municipio. Piano, questo, già presentato al pubblico durante l'estate e che ambiva a «definire una visione di sviluppo sostenibile e coordinata della montagna di Sponda destra di Bellinzona, in particolare per le aree di Curzùtt, Mornera e del parco montano circostante, permettendo di ripensare il ruolo e la valorizzazione del suo patrimonio culturale, naturale e umano».
Da qui origina anche la nuova identità e il brand o marchio, se vogliamo eliminare l’anglicismo, che ambisce «a creare l’auspicata identità visiva accompagnata da un concetto di promozione condivisa».
«Accostando Bellinzona a Millemonti, il visitatore decodifica istantaneamente il prodotto: assimila che la montagna non è un elemento isolato, ma il prolungamento naturale, fruibile, accogliente e di alta qualità di un polo urbano moderno e ben connesso che risponde a tutte le altre esigenze della popolazione a livello di servizi», conferma il vicesindaco e presidente del CD dell'Ente autonomo Carasc, Fabio Käppeli.
L’iniziativa si inserisce nell’azione della Città volta a promuovere e curare l’intero territorio cittadino a beneficio anzitutto della popolazione oltre che dell’offerta turistica, portando i quartieri e le zone montane al centro dell’attenzione di un pubblico più ampio.
«Il nuovo marchio Bellinzona Millemonti descrive un patrimonio monumentale: circa 1’000-1’200 rustici e baite storiche che costellano l’intero anfiteatro montano della Bellinzona aggregata. Costituisce un marchio fortemente distintivo, con un’estetica fonetica e visiva contemporanea. Non è confondibile sui motori di ricerca e si presta a una registrazione esclusiva del brand.», aggiungono via nota le autorità.
«Le prime applicazioni del naming Millemonti Bellinzona si vedranno nei prossimi mesi, con il nuovo sito web centralizzato, l’aggiornamento della segnaletica turistica sui sentieri e il lancio della pagina Instagram @millemonti_bellinzona», concludono.
Sabato 3 ottobre, per il lancio ufficiale, si terrà “Millemonti Sky Festival”: un raduno e gara di parapendio Hike&Fly, che avrà luogo sulla montagna e nei cieli di Bellinzona. I partecipanti partiranno a piedi dal Grotto Mornera verso la Capanna Albagno, dalla quale decolleranno per tornare in pianura. Per chi vuole provare le emozioni del volo, in collaborazione con il Club Volo Libero Ticino saranno possibili voli in tandem a prezzi promozionali (su prenotazione via mail). Nel pomeriggio, al campo di calcio di Monte Carasso, sarà inoltre possibile degustare birre artigianali locali, mentre dalle ore 20.00 alle ore 01.00, all’interno del capannone, la serata proseguirà con alcuni DJ set fino a notte.