Conti in profondo rosso anche nel 2027

Di fronte alla difficile situazione finanziaria, ha sottolineato Carobbio, il Governo ha cercato di intervenire «facendo fronte alle necessità senza compromettere servizi e prestazioni ai cittadini». Alcune delle misure proposte non hanno tuttavia «ottenuto l’approvazione del Parlamento, mentre altre decisioni, adottate a livello popolare o federale, rendono sempre più complesso riuscire a far quadrare i conti».

«La situazione finanziaria del nostro Cantone rimane strutturalmente fragile», ha affermato la consigliera di Stato, sottolineando però che «i bisogni della popolazione sono reali». Per questo, ha aggiunto, i problemi delle finanze cantonali «non possono essere risolti in una legislatura e non possono essere risolti solo con il contenimento della spesa pubblica».