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LUGANO

La FOSIT piange Pietro Veglio

Colleghi e associazioni sottolineano la dedizione e l'umanità che hanno contraddistinto la carriera del Presidente Onorario dell'Ong.
La FOSIT piange Pietro Veglio
TiPress
Fonte RED
elaborata da Redazione
La FOSIT piange Pietro Veglio
Colleghi e associazioni sottolineano la dedizione e l'umanità che hanno contraddistinto la carriera del Presidente Onorario dell'Ong.

LUGANO - La FOSIT partecipa al lutto per la scomparsa di Pietro Veglio, suo Presidente Onorario e figura di riferimento della Cooperazione internazionale allo sviluppo

La Federazione delle ONG della Svizzera italiana (FOSIT) partecipa al lutto per la scomparsa del suo Presidente Onorario, Pietro Veglio. Economista di formazione e figura di altissimo profilo della Cooperazione internazionale, Pietro Veglio ha guidato la FOSIT dal 2011 al 2019, per poi essere nominato Presidente Onorario in riconoscimento del suo contributo alla crescita e al consolidamento della Federazione.

Nel corso della sua carriera, Pietro Veglio ha ricoperto ruoli di primo piano a livello svizzero e globale – tra cui la direzione dei programmi della Direzione della Cooperazione svizzera (DSC) in America Latina, la guida della Divisione America Latina della DSC a Berna, e importanti incarichi di vertice presso l'Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo Economico (OCSE) a Parigi e il Gruppo della Banca Mondiale a Washington D.C. La sua grande passione per la Cooperazione internazionale allo sviluppo lo ha portato anche ad insegnare, per trasmettere alle generazioni più giovani le competenze e il valore di questo lavoro.

Per oltre dieci anni, Pietro Veglio ha accompagnato e guidato la FOSIT a titolo volontario, mettendo a disposizione un bagaglio di competenze ed esperienze straordinario. «Credeva - si legge in una nota stampa dell'Ong - profondamente in una Federazione di alto livello, capace di far crescere le organizzazioni membri e di portare avanti con autorevolezza le grandi riflessioni e i dibattiti della Cooperazione svizzera. Sotto la sua presidenza, la FOSIT è cresciuta enormemente, diventando un punto di riferimento solido e riconosciuto nella Svizzera italiana».

«Perdiamo una guida saggia e autorevole, un professionista straordinario ma soprattutto una persona di grande umanità», ha dichiarato Daria Lepori, Presidente della FOSIT.

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fositpietro veglio

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