La FOSIT piange Pietro Veglio

Nel corso della sua carriera, Pietro Veglio ha ricoperto ruoli di primo piano a livello svizzero e globale – tra cui la direzione dei programmi della Direzione della Cooperazione svizzera (DSC) in America Latina, la guida della Divisione America Latina della DSC a Berna, e importanti incarichi di vertice presso l'Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo Economico (OCSE) a Parigi e il Gruppo della Banca Mondiale a Washington D.C. La sua grande passione per la Cooperazione internazionale allo sviluppo lo ha portato anche ad insegnare, per trasmettere alle generazioni più giovani le competenze e il valore di questo lavoro.

Per oltre dieci anni, Pietro Veglio ha accompagnato e guidato la FOSIT a titolo volontario, mettendo a disposizione un bagaglio di competenze ed esperienze straordinario. «Credeva - si legge in una nota stampa dell'Ong - profondamente in una Federazione di alto livello, capace di far crescere le organizzazioni membri e di portare avanti con autorevolezza le grandi riflessioni e i dibattiti della Cooperazione svizzera. Sotto la sua presidenza, la FOSIT è cresciuta enormemente, diventando un punto di riferimento solido e riconosciuto nella Svizzera italiana».