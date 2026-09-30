Il PLR Locarno traccia il bilancio di metà legislatura
Il partito sottolinea l’importanza del coordinamento tra eventi, turismo e manifestazioni per valorizzare il territorio.
LOCARNO - Un bilancio del lavoro svolto nella prima metà della legislatura e uno sguardo alle priorità dei prossimi due anni. Il PLR di Locarno si è riunito martedì scorso 29 settembre presso AVANCON SA a Riazzino per la propria Assemblea sezionale, che ha anche eletto Anastasia Stanga nell'Ufficio presidenziale.
La scelta della sede si inserisce nel percorso avviato dalla Sezione per conoscere le aziende attive sul territorio. Prima dell'Assemblea, il CEO di AVANCON Benjamin Simona ha accompagnato i presenti - tra i quali i granconsiglieri Alessandro Speziali e Asia Ponti - in una visita dell'azienda, che sviluppa sistemi di trasporto e smistamento per la logistica. Al centro del successivo confronto anche le condizioni quadro per le imprese e le difficoltà affrontate da chi crea posti di lavoro nella regione.
Tra le priorità indicate dal PLR figura l'attrattività economica della regione, anche attraverso le condizioni offerte alle aziende che decidono di insediarsi e creare impieghi nel Locarnese. La Sezione riferisce inoltre di aver ripreso il dialogo con i commercianti e di aver proposto misure per rilanciare il mercato settimanale. Sul fronte degli eventi chiede invece maggiore coordinamento e una più chiara distinzione dei ruoli tra turismo, manifestazioni e grandi appuntamenti, puntando sulla qualità dell'offerta.
L'Assemblea ha infine salutato Carlo Monti, che lascia l'Ufficio presidenziale dopo un lungo impegno nella Sezione, ed eletto al suo posto Anastasia Stanga. Classe 1993 e scienziata alimentare, Stanga è già stata consigliera comunale e prima cittadina di Losone nel 2024.