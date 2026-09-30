Il PLR Locarno traccia il bilancio di metà legislatura

Tra le priorità indicate dal PLR figura l'attrattività economica della regione, anche attraverso le condizioni offerte alle aziende che decidono di insediarsi e creare impieghi nel Locarnese. La Sezione riferisce inoltre di aver ripreso il dialogo con i commercianti e di aver proposto misure per rilanciare il mercato settimanale. Sul fronte degli eventi chiede invece maggiore coordinamento e una più chiara distinzione dei ruoli tra turismo, manifestazioni e grandi appuntamenti, puntando sulla qualità dell'offerta.

L'Assemblea ha infine salutato Carlo Monti, che lascia l'Ufficio presidenziale dopo un lungo impegno nella Sezione, ed eletto al suo posto Anastasia Stanga. Classe 1993 e scienziata alimentare, Stanga è già stata consigliera comunale e prima cittadina di Losone nel 2024.