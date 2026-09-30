«Vivere in Valle», parte la caccia a case e spazi per ripopolare le valli del Locarnese
Verzasca, Alta Vallemaggia, Centovalli e Onsernone censiscono immobili e spazi disponibili per attirare nuovi abitanti e attività.
Verzasca, Alta Vallemaggia, Centovalli e Onsernone censiscono immobili e spazi disponibili per attirare nuovi abitanti e attività.
Case e appartamenti, rustici da ristrutturare, terreni, negozi, laboratori, uffici e persino garage e depositi. Verzasca, Alta Vallemaggia, Centovalli e Onsernone lanciano un censimento per capire quali spazi potrebbero tornare a vivere e contribuire ad attirare nuovi abitanti e attività nelle valli del Locarnese.
L'iniziativa, battezzata «Vivere in Valle» e promossa dai Comuni insieme alle Antenne territoriali di riferimento, punta anzitutto a scattare una fotografia delle opportunità residenziali e professionali presenti sul territorio. Ai proprietari viene chiesto di segnalare gli immobili e gli spazi già disponibili, oppure potenzialmente disponibili in futuro, per la vendita o l'affitto.
La partecipazione non comporta alcun impegno a vendere o affittare: chi aderisce manifesta soltanto la disponibilità a essere eventualmente ricontattato. Possono quindi essere indicati anche edifici da ristrutturare o beni per i quali una futura messa a disposizione è ancora da valutare.
Il progetto nasce per contrastare lo spopolamento e le sue conseguenze: meno bambini nelle scuole, servizi e attività economiche in calo e paesi che rischiano di perdere vitalità. «Vivere in Valle» si inserisce nel solco delle raccomandazioni dello studio «4 Valli», pubblicato nel 2022 sulle criticità demografiche del Locarnese, e nelle strategie territoriali delle singole vallate.
I risultati del censimento serviranno a pianificare le tappe successive. Fra queste figurano una piattaforma comune per promuovere la residenzialità nelle valli del Locarnese e una campagna coordinata di marketing territoriale, con l'obiettivo di favorire l'arrivo di famiglie e professionisti e il recupero degli immobili esistenti.
Per coinvolgere il maggior numero possibile di proprietari, in questi giorni un pieghevole informativo sarà recapitato a tutti i fuochi del Locarnese. Le segnalazioni possono essere inoltrate entro il 15 novembre 2026 attraverso il formulario disponibile su vivereinvalle.ch.
In alternativa, il formulario cartaceo può essere richiesto all’Antenna Vallemaggia, Palazzo Patriziale, 6678 Lodano.