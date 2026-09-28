Dopo il furto di dati cambia l'elenco targhe: ora si paga

L'attacco informatico

In quell'occasione, come avvenuto anche in altri Cantoni, un attacco informatico aveva sfruttato il precedente sistema di ricerca, aggirando i meccanismi che limitavano il numero di richieste. Erano così state estratte informazioni pubbliche sui detentori dei veicoli, tra cui numero di targa, nome, cognome e indirizzo.

Dopo l'episodio il Dipartimento delle istituzioni aveva sporto denuncia penale al Ministero pubblico e disabilitato a scopo precauzionale la pagina web cantonale dell'elenco targhe.