«No all’aumento dell’IVA per finanziare la 13esima AVS»

Il comitato contesta inoltre che vi sia un’emergenza finanziaria tale da rendere necessario un intervento immediato, facendo notare come le riserve dell’AVS e i risultati finanziari degli ultimi anni siano stati positivi. La sua critica si concentra in particolare sull’IVA, definita un’imposta regressiva perché incide sui consumi indipendentemente dal reddito e, in proporzione, peserebbe maggiormente sui bilanci delle famiglie meno abbienti.

Per eventuali nuove entrate destinate all’AVS nel medio e lungo periodo, il comitato propone invece un sistema maggiormente legato alla capacità contributiva e ai redditi. Da qui l’invito a respingere l’aumento dell’IVA il 29 novembre, senza mettere in discussione la 13esima rendita.