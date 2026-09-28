«No all’aumento dell’IVA per finanziare la 13esima AVS»
Il Comitato ticinese capitanato dall'MPS chiede una riforma che tenga conto della capacità contributiva, piuttosto che gravare sui consumi di tutte le famiglie.
BELLINZONA - Il Comitato ticinese contro l’aumento dell’IVA - sorto su iniziativa dell'MPS - si schiera contro la proposta su cui si voterà il 29 novembre per finanziare la 13esima rendita AVS. Secondo il comitato, la misura graverebbe soprattutto sulle economie domestiche con redditi più bassi e ridurrebbe il loro potere d’acquisto.
In una nota stampa diffusa oggi il comitato sottolinea come la 13esima AVS - approvata in votazione popolare nel marzo 2024 - e il suo finanziamento siano due questioni distinte: opporsi all’aumento dell’IVA, viene sottolineato, non significa dunque mettere in discussione la rendita supplementare, che sarà versata a dicembre alle persone che ne hanno diritto.
Il comitato contesta inoltre che vi sia un’emergenza finanziaria tale da rendere necessario un intervento immediato, facendo notare come le riserve dell’AVS e i risultati finanziari degli ultimi anni siano stati positivi. La sua critica si concentra in particolare sull’IVA, definita un’imposta regressiva perché incide sui consumi indipendentemente dal reddito e, in proporzione, peserebbe maggiormente sui bilanci delle famiglie meno abbienti.
Per eventuali nuove entrate destinate all’AVS nel medio e lungo periodo, il comitato propone invece un sistema maggiormente legato alla capacità contributiva e ai redditi. Da qui l’invito a respingere l’aumento dell’IVA il 29 novembre, senza mettere in discussione la 13esima rendita.