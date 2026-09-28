Zonta Club Locarno, ecco il Galà di beneficenza

Con questa iniziativa, lo Zonta Club Locarno conferma il proprio impegno a favore di progetti locali dal valore sociale concreto, offrendo agli ospiti la possibilità di sostenere chi lavora quotidianamente nell’ambito dell’integrazione e della coesione sociale. L’evento rappresenta così una nuova occasione di incontro e di solidarietà per la comunità del Locarnese.

Lo Zonta Club Locarno è parte di Zonta International, organizzazione di riferimento a livello mondiale per il miglioramento delle condizioni di vita di donne e ragazze, impegnata in attività di servizio, progetti e iniziative di sensibilizzazione. Fondato nel 1994, il club locale condivide principi e finalità dell’organizzazione internazionale, traducendoli in azioni concrete nella regione e sostenendo progetti nazionali e internazionali.