Zonta Club Locarno, ecco il Galà di beneficenza
Il ricavato andrà a sostegno de "Il Tragitto"
LOCARNO - Il prossimo sabato 24 ottobre alle ore 19, il Ristorante Buca19 presso il Golf di Ascona ospiterà il tradizionale Galà di beneficenza organizzato dallo Zonta Club Locarno. L’intero ricavato della serata sarà destinato all’associazione non profit "Il Tragitto", attiva attraverso il Centro socio-educativo di Minusio nel sostegno a donne e famiglie impegnate in percorsi di integrazione. L’associazione promuove empowerment e coesione sociale, diventando un punto di riferimento importante per il territorio.
Ad animare l’evento sarà Flavio Sala, attore, conduttore radiofonico, comico e regista, conosciuto dal pubblico ticinese anche per il ruolo di Roberto Bussenghi nella celebre sitcom RSI "Frontaliers". La moderazione sarà affidata a Caroline Roth, mentre la musica da ballo del gruppo The Blueguitars contribuirà a rendere la serata ancora più coinvolgente.
Con questa iniziativa, lo Zonta Club Locarno conferma il proprio impegno a favore di progetti locali dal valore sociale concreto, offrendo agli ospiti la possibilità di sostenere chi lavora quotidianamente nell’ambito dell’integrazione e della coesione sociale. L’evento rappresenta così una nuova occasione di incontro e di solidarietà per la comunità del Locarnese.
Lo Zonta Club Locarno è parte di Zonta International, organizzazione di riferimento a livello mondiale per il miglioramento delle condizioni di vita di donne e ragazze, impegnata in attività di servizio, progetti e iniziative di sensibilizzazione. Fondato nel 1994, il club locale condivide principi e finalità dell’organizzazione internazionale, traducendoli in azioni concrete nella regione e sostenendo progetti nazionali e internazionali.
Per maggiori informazioni: www.locarno.zonta.ch