Ora c'è "Lento", ma Giona va veloce

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il secondo capitolo di questa avventura artistica. Con il nuovo singolo, "Lento", da lui stesso scritto e prodotto, Giona esplora sonorità più immediate e ritmiche, fondendo melodie incisive e una decisa influenza trap, con testi che affrontano temi come attrazione, ambizione, denaro ed emozione. Prodotto dallo stesso Giona, "Lento" mette in luce la capacità del giovane di trasformare le esperienze e i contrasti della propria generazione in un linguaggio diretto e contemporaneo. Il tutto è condensato in poco più di 100 secondi, nei quali troviamo il rapporto di amore e odio verso la quotidianità, la consapevolezza che tanto di quello che appare più luccicante è in realtà effimero. Ma, come lui stesso ammette, ne va pazzo.

La dimensione visiva è fondamentale nel "Giona-mondo": in questo caso si passa da un contesto indoor, con un tavolo da biliardo, a uno esterno - una villa con piscina - nel quale l'artista è circondato da giovani e belle ragazze, con qualche bottiglia di champagne in fresco. Il messaggio del brano non passa solo attraverso musica e parole, ma anche dalle immagini.