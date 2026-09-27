Ora c'è "Lento", ma Giona va veloce
Il giovane musicista luganese prosegue a passo spedito nella costruzione del suo universo artistico
Il giovane musicista luganese prosegue a passo spedito nella costruzione del suo universo artistico
LUGANO - Qualche mese fa avevamo dato conto del debutto di una possibile promessa della musica ticinese: Giona, giovane rapper ventenne, aveva pubblicato il suo singolo d’esordio "Veleno" lo scorso 19 giugno su tutte le piattaforme di streaming e nei negozi digitali.
"Veleno" ha rappresentato una dichiarazione d’intenti: quella di un urban pop «intimo ma contemporaneo, che attraversa relazioni, ambizione e spiritualità con uno sguardo autentico e generazionale». Giona punta a essere «credibile e riconoscibile», forte di una visione artistica maturata già prima degli studi al Liceo musicale e consolidata negli anni. «Una visione artistica completa, capace di costruire un immaginario coerente e distintivo».
Nei giorni scorsi è stato pubblicato il secondo capitolo di questa avventura artistica. Con il nuovo singolo, "Lento", da lui stesso scritto e prodotto, Giona esplora sonorità più immediate e ritmiche, fondendo melodie incisive e una decisa influenza trap, con testi che affrontano temi come attrazione, ambizione, denaro ed emozione. Prodotto dallo stesso Giona, "Lento" mette in luce la capacità del giovane di trasformare le esperienze e i contrasti della propria generazione in un linguaggio diretto e contemporaneo. Il tutto è condensato in poco più di 100 secondi, nei quali troviamo il rapporto di amore e odio verso la quotidianità, la consapevolezza che tanto di quello che appare più luccicante è in realtà effimero. Ma, come lui stesso ammette, ne va pazzo.
La dimensione visiva è fondamentale nel "Giona-mondo": in questo caso si passa da un contesto indoor, con un tavolo da biliardo, a uno esterno - una villa con piscina - nel quale l'artista è circondato da giovani e belle ragazze, con qualche bottiglia di champagne in fresco. Il messaggio del brano non passa solo attraverso musica e parole, ma anche dalle immagini.
Vent'anni, quindi, ma idee già chiare: Giona si conferma una delle voci più interessanti della scena urban pop, con un percorso artistico radicato a Lugano ma aperto a influenze globali e con una schiera di collaboratori-amici giovani proprio come lui. È il secondo passo di un cammino che sarà più o meno lungo - questo dipenderà principalmente da lui -, ma la direzione sembra essere quella giusta.