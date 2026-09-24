Il tour d'addio di Rod Stewart fa tappa a Locarno

Dagli inizi nel nord di Londra al Jeff Beck Group e ai Faces, fino al successo solista: nel 1971 "Maggie May" raggiunse contemporaneamente la vetta delle classifiche britanniche e statunitensi. Da allora Stewart ha conquistato il primo posto in Gran Bretagna con undici album, è entrato due volte nella Rock and Roll Hall of Fame ed è stato nominato Sir. Circa 20 milioni di persone lo hanno visto dal vivo, comprese le 3,5 milioni radunate in una sola sera sulla spiaggia di Copacabana. A Locarno torneranno brani come "Da Ya Think I'm Sexy?", "Forever Young" e "Sailing".