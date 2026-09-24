Il tour d'addio di Rod Stewart fa tappa a Locarno
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LOCARNO - Rod Stewart saluta i grandi palchi e sceglie anche Locarno per il suo addio alla vita in tournée. Giovedì 22 luglio 2027 "The Final Encore" farà tappa in Piazza Grande, portando sul palco oltre sessant'anni di carriera, più di 250 milioni di dischi venduti e canzoni diventate classici.
Dagli inizi nel nord di Londra al Jeff Beck Group e ai Faces, fino al successo solista: nel 1971 "Maggie May" raggiunse contemporaneamente la vetta delle classifiche britanniche e statunitensi. Da allora Stewart ha conquistato il primo posto in Gran Bretagna con undici album, è entrato due volte nella Rock and Roll Hall of Fame ed è stato nominato Sir. Circa 20 milioni di persone lo hanno visto dal vivo, comprese le 3,5 milioni radunate in una sola sera sulla spiaggia di Copacabana. A Locarno torneranno brani come "Da Ya Think I'm Sexy?", "Forever Young" e "Sailing".
Il giorno successivo, venerdì 23 luglio, Piazza Grande accoglierà i Patent Ochsner. La band bernese, capitanata da Büne Huber, porterà a Locarno i suoi maggiori successi, tra dialetto bernese, mandolino, violoncello e fiati. Dieci suoi album hanno raggiunto la vetta della hit parade svizzera, compreso «Tag & Nacht».
Domenica 25 luglio sarà invece la volta dei Fantastischen Vier. Smudo, Thomas D, Michi Beck e And.Ypsilon arriveranno con "Der letzte Bus", il loro ultimo viaggio, cinque anni dopo il precedente concerto a Locarno. Pionieri del rap in lingua tedesca, porteranno in Piazza Grande uno show con band dal vivo e classici come "Die Da !?!", "Sie ist weg", "MfG" e "Tag am Meer".