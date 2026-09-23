Guasto agli iPad, ore in coda per l'esame teorico per la patente
Il malfunzionamento ha creato rallentamenti e proteste. La sezione della circolazione: «Situazione risolta, tempi di attesa smaltiti entro la mattinata. Ci scusiamo per il disagio».
Il malfunzionamento ha creato rallentamenti e proteste. La sezione della circolazione: «Situazione risolta, tempi di attesa smaltiti entro la mattinata. Ci scusiamo per il disagio».
LUGANO - Mattinata di passione per chi si è presentato, a Lugano, al Palazzo dei Congressi per sostenere l’esame teorico di guida.
La sessione è cominciata alle 8.45. Ma, a causa di problemi tecnici agli iPad, decine di persone sono rimaste in attesa per molto tempo all’esterno, senza riuscire ad accedere all’esame.
Diverse sono le lamentele arrivate in redazione. «Siamo almeno una sessantina in attesa», commenta un lettore. E ancora: «Mio figlio è entrato solo alle 11, dopo un’attesa di circa due ore e mezza».
Contattata dalla redazione, la Sezione della circolazione conferma il problema. «Si è verificato un malfunzionamento tecnico degli iPad utilizzati per l’esame teorico di guida», spiega. «Gli esami sono proseguiti con una capacità ridotta per alcune ore».
E ancora: «L’intervento immediato dei tecnici del Centro sistemi informativi (CSI) ha permesso di ripristinare la piena operatività verso le 10.30. I tempi d’attesa accumulati dovrebbero essere smaltiti entro la fine della mattinata».
Le cause del guasto sono ancora in corso di verifica. «L'informazione è stata pubblicata tempestivamente sul portale della Sezione della circolazione, che si scusa con gli utenti per il disagio».