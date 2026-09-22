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La lite e l'arresto cardiaco: «Mio marito è morto per una sciocchezza»

La vedova accusa il 76enne di aver aggredito il marito per un lettino in spiaggia. Ma l'uomo dà una versione diversa: «È stato lui a colpire per primo».
La lite e l'arresto cardiaco: «Mio marito è morto per una sciocchezza»
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Fonte 20 Minuten
elaborata da Redazione
La lite e l'arresto cardiaco: «Mio marito è morto per una sciocchezza»
La vedova accusa il 76enne di aver aggredito il marito per un lettino in spiaggia. Ma l'uomo dà una versione diversa: «È stato lui a colpire per primo».

VOULIAGMENI - «Mio marito è morto su una spiaggia deserta per una sciocchezza». Sono le parole della moglie dell'82enne morto domenica mattina a seguito di una lite per un lettino su una spiaggia in Grecia. Dopo aver rotto il silenzio, ha mosso pesanti accuse contro il 76enne coinvolto nello scontro. Quest'ultimo, però, fornisce una versione completamente diversa.

GRECIA
Pugni e schiaffi per un lettino, 82enne muore sulla spiaggia

La vedova ha raccontato al quotidiano greco "Protothema" che in quel momento la spiaggia era praticamente deserta. «All'improvviso, una coppia ha voluto i nostri lettini, nonostante quella parte di spiaggia fosse vuota», ha spiegato.

Secondo il suo racconto, lei e il marito avrebbero fatto notare alla coppia la presenza di numerosi lettini e sedie liberi. A quel punto, il 76enne sarebbe andato su tutte le furie. «L'uomo, che ora è in custodia, ha aggredito mio marito, colpendolo con pugni in faccia e nella parte superiore del corpo. E poi è caduto a terra», ha raccontato.

La versione del 76enne: «Ha colpito per primo»
Completamente diversa la ricostruzione fornita dal 76enne all'emittente "Mega TV". Secondo la sua versione, si trovava in spiaggia con una 21enne e i due erano andati a prendere dei lettini quando avrebbero trovato la coppia di anziani con diverse sedute occupate da vari oggetti.

A quel punto, l'uomo sostiene che l'82enne avrebbe prima insultato e colpito la giovane, per poi scagliarsi contro di lui. «Si è girato e ha colpito anche me», ha raccontato. «Gli ho detto: "Picchi le donne, bastardo". È stato lui a colpire per primo». Ha inoltre riferito di essere caduto a terra, stordito. Un conoscente confermerebbe questa ricostruzione.

L'arresto cardiaco e i tentativi di rianimazione
Nel caos seguito alla lite, l'82enne ha avuto un arresto cardiaco. I soccorritori lo hanno trasportato al posto di primo soccorso sulla spiaggia, dove hanno utilizzato un defibrillatore e tentato di rianimarlo quattro volte. È morto circa un'ora dopo all'ospedale di Voula.

Le versioni restano dunque contrastanti e non è ancora chiaro chi abbia dato inizio alla rissa. I testimoni oculari hanno descritto scene caotiche, con urla che si sarebbero sentite fino all'altra estremità della spiaggia.

La procura ha intanto formalizzato le accuse: il 76enne deve rispondere di lesioni personali con conseguente decesso, mentre la 21enne è accusata di favoreggiamento, minacce e ingiurie. Entrambi dovranno testimoniare davanti al giudice istruttore mercoledì.

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