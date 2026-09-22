La lite e l'arresto cardiaco: «Mio marito è morto per una sciocchezza»

Secondo il suo racconto, lei e il marito avrebbero fatto notare alla coppia la presenza di numerosi lettini e sedie liberi. A quel punto, il 76enne sarebbe andato su tutte le furie. «L'uomo, che ora è in custodia, ha aggredito mio marito, colpendolo con pugni in faccia e nella parte superiore del corpo. E poi è caduto a terra», ha raccontato.

La versione del 76enne: «Ha colpito per primo»

Completamente diversa la ricostruzione fornita dal 76enne all'emittente "Mega TV". Secondo la sua versione, si trovava in spiaggia con una 21enne e i due erano andati a prendere dei lettini quando avrebbero trovato la coppia di anziani con diverse sedute occupate da vari oggetti.