Tragica passeggiata a Oliveto Lario: milanese ritrovata senza vita
Restano ancora da chiarire le circostanze del decesso e gli ultimi movimenti della donna, in vacanza nella zona.
Restano ancora da chiarire le circostanze del decesso e gli ultimi movimenti della donna, in vacanza nella zona.
COMO - «Una squadra di soccorritori mista ha individuato il corpo della donna scomparsa della quale erano in corso le ricerche a Civenna». Lo comunicano questa mattina i Vigili del fuoco di Como, aggiungendo che «sono in fase di espletamento le operazioni di recupero all'interno di un canalone in località Oliveto Lario».
Si tratta di una donna milanese di 62 anni, che era scomparsa sabato 19 settembre nella zona tra Oliveto Lario e Bellagio. Secondo quanto riporta La Provincia di Como, era uscita da sola per una passeggiata dirigendosi verso Civenna, lungo i sentieri che conducono al Ghisallo e alla Panchina gigante, senza poi fare ritorno.
Le ricerche sono proseguite per due giorni con squadre impegnate sul terreno, unità cinofile, elicotteri e droni. Il corpo della 62enne è stato infine individuato all'interno di un canalone. Probabilmente scivolata nel dirupo, restano però da chiarire le circostanze della morte della donna, che si trovava a Onno (Oliveto Lario) per alcuni giorni di vacanza.
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