Tragica passeggiata a Oliveto Lario: milanese ritrovata senza vita

Si tratta di una donna milanese di 62 anni, che era scomparsa sabato 19 settembre nella zona tra Oliveto Lario e Bellagio. Secondo quanto riporta La Provincia di Como, era uscita da sola per una passeggiata dirigendosi verso Civenna, lungo i sentieri che conducono al Ghisallo e alla Panchina gigante, senza poi fare ritorno.

Le ricerche sono proseguite per due giorni con squadre impegnate sul terreno, unità cinofile, elicotteri e droni. Il corpo della 62enne è stato infine individuato all'interno di un canalone. Probabilmente scivolata nel dirupo, restano però da chiarire le circostanze della morte della donna, che si trovava a Onno (Oliveto Lario) per alcuni giorni di vacanza.