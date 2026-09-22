Colpo in una cantina: rubate oltre 3.000 bottiglie di Barolo

L'operazione, durata circa tre ore, avrebbe permesso ai ladri di portare via vino delle annate 2021 e 2022, comprese bottiglie Magnum da 1,5 litri e Jeroboam da 3 litri. Il carico sarebbe stato trasportato utilizzando due furgoni della stessa cantina, avviati soltanto dopo essersi allontanati dalla struttura.

I proprietari hanno riferito di non essersi accorti di quanto stava accadendo e hanno invitato chiunque riceva offerte insolite di vino a contattare immediatamente i Carabinieri. Le ricerche dei responsabili non hanno finora dato esito. Gli investigatori puntano sulle registrazioni delle telecamere e sui due furgoni rubati, sui quali potrebbero essere rimaste tracce utili.