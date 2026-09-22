Colpo in una cantina: rubate oltre 3.000 bottiglie di Barolo
Quattro uomini incappucciati avrebbero agito per circa tre ore. Il valore del vino sottratto è di diverse centinaia di migliaia di euro.
ALBA - Oltre 3.000 bottiglie di Barolo sono state rubate dai magazzini della cantina Conterno e Fantino, a Monforte d'Alba, in Piemonte. Secondo i media italiani, che citano la polizia, il valore complessivo del vino sottratto ammonterebbe a diverse centinaia di migliaia di euro.
Il furto sarebbe stato compiuto da quattro uomini incappucciati nella notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana. Stando alla Gazzetta d'Alba, il gruppo avrebbe raggiunto a piedi la cantina attraverso i vigneti, entrando da una finestra non protetta. Le immagini della videosorveglianza mostrerebbero un uomo vestito di nero, con passamontagna e guanti, entrare nel magazzino alle 23.58 e mettersi alla guida di un carrello elevatore.
L'operazione, durata circa tre ore, avrebbe permesso ai ladri di portare via vino delle annate 2021 e 2022, comprese bottiglie Magnum da 1,5 litri e Jeroboam da 3 litri. Il carico sarebbe stato trasportato utilizzando due furgoni della stessa cantina, avviati soltanto dopo essersi allontanati dalla struttura.
I proprietari hanno riferito di non essersi accorti di quanto stava accadendo e hanno invitato chiunque riceva offerte insolite di vino a contattare immediatamente i Carabinieri. Le ricerche dei responsabili non hanno finora dato esito. Gli investigatori puntano sulle registrazioni delle telecamere e sui due furgoni rubati, sui quali potrebbero essere rimaste tracce utili.
Il Barolo è uno dei più noti vini rossi del Piemonte. La cantina Conterno e Fantino è stata fondata nel 1982 dai viticoltori Claudio Conterno e Guido Fantino.