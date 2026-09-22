Un medico su quattro è vicino alla pensione
L'Oms lancia l'allarme: si prospetta una carenza di oltre 11 milioni di professionisti
GINEVRA - La carenza di medici nel mondo potrebbe peggiorare nell'immediato futuro a causa dell'alta età media dei camici bianchi: 1 su 4 potrebbe andare in pensione nel prossimo decennio e già per il 2030 si prospetta un buco da 11,1 milioni di operatori sanitari. È l'allarme lanciato da un rapporto dell'Oms ('National health workforce accounts: health workforce levels and trends 2026').
Nell'ultimo ventennio il numero di professionisti della salute è salito del 52% su scala globale, passando da 44,8 per 10 mila abitanti nel 2006 a 67,9 nel 2025. Al momento si contano più di 70 milioni di operatori sanitari, in particolare 14,8 milioni di medici, 32,7 milioni di infermieri, 2,8 milioni di dentisti e 4,5 milioni di farmacisti.
Il miglioramento, precisa l'Oms, maschera però profonde disuguaglianze tra le diverse aree del Pianeta. Nella regione europea dell'Oms, infatti, la densità di medici è 13 volte superiore rispetto alla regione africana; quella di infermieri e ostetriche 6 volte superiore.