Attacco russo su Dnipro, almeno quattro morti

Mosca conferma attacchi all'industria metallurgica e chimica

L'esercito russo a Mosca ha parlato di un attacco contro impianti dell'industria metallurgica, chimica, energetica e degli armamenti in Ucraina. Oltre ai missili, sono stati impiegati anche missili da crociera e droni da combattimento.

Nella capitale ucraina Kiev è stato più volte diramato l'allarme aereo durante la notte. A causa di attacchi con droni, tre persone sono rimaste ferite, ha riferito il sindaco Vitali Klitschko. In un'azienda logistica si è sviluppato un incendio, un edificio residenziale di cinque piani è stato danneggiato.