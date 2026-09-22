Attacco russo su Dnipro, almeno quattro morti
Colpite nella notte diverse città industriali ucraine. Sei feriti a Dnipro e tre a Kiev. Possibili persone sotto le macerie.
DNIPRO - La Russia ha attaccato nella notte le città industriali dell'Ucraina meridionale Dnipro, Krywyj Rih e Pawlohrad con missili balistici.
A Dnipro almeno quattro persone sono state uccise e altre sei ferite, ha comunicato su Telegram il governatore della regione di Dnipropetrowsk, Olexander Hanscha. Sotto le macerie di un impianto industriale colpito si sospetta che vi siano ancora persone intrappolate.
Mosca conferma attacchi all'industria metallurgica e chimica
L'esercito russo a Mosca ha parlato di un attacco contro impianti dell'industria metallurgica, chimica, energetica e degli armamenti in Ucraina. Oltre ai missili, sono stati impiegati anche missili da crociera e droni da combattimento.
Nella capitale ucraina Kiev è stato più volte diramato l'allarme aereo durante la notte. A causa di attacchi con droni, tre persone sono rimaste ferite, ha riferito il sindaco Vitali Klitschko. In un'azienda logistica si è sviluppato un incendio, un edificio residenziale di cinque piani è stato danneggiato.
Attacco alla raffineria russa di Samara
Da parte loro, le forze armate ucraine hanno attaccato con droni la raffineria della città russa di Samara sul Volga. Nell'impianto è scoppiato un incendio, come hanno riportato canali Telegram russi e ucraini. Il governatore Wjatscheslaw Fedorischtschew ha scritto su Telegram di un attacco di droni contro impianti industriali, che sarebbe stato respinto. Una persona è stata uccisa. Ci sono danni a obiettivi civili.
Zelensky vuole parlare a New York con Trump
La Russia cerca da oltre quattro anni e mezzo, con una vasta invasione, di sottomettere l'Ucraina. Gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra non hanno ancora portato risultati. Dovrebbero proseguire oggi a margine del dibattito generale dell'ONU a New York. Il capo di Stato ucraino Wolodymyr Selenskyj parlerà con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.