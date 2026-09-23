Si possono escludere i media dalla Casa Bianca per motivi di «sicurezza nazionale»

«Credo che abbiamo il diritto di eliminare le fake news», ha detto, definendo CNN, Politico e MSNow testate «pericolose». Alla domanda di chiarimenti sul suo giudizio di pericolosità, Trump ha risposto che «quando rilasciano dichiarazioni sulla guerra, quando diffondono notizie false - false, malevole, e senza avere fonti pur sostenendo di averle - no, no, è molto pericoloso per il nostro paese e non lo tollererò».