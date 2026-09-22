Incidente all'Oktoberfest, muore un dipendente di 52 anni
L'uomo sarebbe stato colpito nell'area di una torre del Free-Fall. La polizia indaga sull'accaduto
MONACO DI BAVIERA - È morto in ospedale il dipendente di un'attrazione rimasto gravemente ferito lunedì sera all'Oktoberfest di Monaco. La vittima aveva 52 anni. La polizia sta indagando sulle circostanze del presunto incidente sul lavoro.
L'incidente è avvenuto presso una torre del Free-Fall, attrazione nella quale una gondola precipita rapidamente da grande altezza. Secondo quanto riferito dalla polizia, il dipendente si sarebbe trovato in una zona in cui non avrebbe dovuto essere e sarebbe stato colpito, forse anche schiacciato.
L'uomo è stato rianimato e trasportato in ospedale con ferite potenzialmente letali, ma è successivamente deceduto. I passeggeri, precisa la polizia, non sono mai stati in pericolo. Un team specializzato nell'intervento in situazioni di crisi ha assistito i testimoni oculari.
L'area attorno all'attrazione è stata transennata durante l'intervento dei soccorritori. La polizia ha inoltre invitato eventuali testimoni dell'incidente a farsi avanti.
La 191esima edizione dell'Oktoberfest è iniziata sabato mattina e proseguirà fino al 4 ottobre. Ogni anno la manifestazione richiama oltre sei milioni di visitatori. Circa 600 agenti di polizia e centinaia di addetti alla sicurezza sono impegnati nei dintorni della festa.
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