ITALIA
Il camion s'incastra sotto il ponte del castello
Chiusa al transito un tratto della vecchia Regina sul lago di Como.
Vigili del fuoco
Il camion s'incastra sotto il ponte del castello
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Il camion s'incastra sotto il ponte del castello
Chiusa al transito un tratto della vecchia Regina sul lago di Como.
Il camion s'incastra sotto il ponte del castello
Chiusa al transito un tratto della vecchia Regina sul lago di Como.
COMO - Disagi alla viabilità sulla vecchia Statale Regina, nel territorio di Carate Urio. Un camion con carrello è rimasto incastrato sotto il ponte del castello di Urio.
La strada è stata chiusa al transito in direzione Carate Urio-Laglio, con deviazioni a partire da Moltrasio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per la gestione del traffico.
La chiusura resterà in vigore in attesa della rimozione del mezzo e delle verifiche sulle condizioni del ponte.
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